جوکار:مجلس برای جبران خسارات حمله به استانداری اصفهان کنار استان است

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حملات موشکی اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا که موجب تخریب بخشهایی از ساختمان استانداری اصفهان شد، صبح امروز هیئتی از مقامات کشوری و استانی از محل حادثه بازدید کردند.
در جریان این بازدید، محمدصالح جوکار با اشاره به روحیه مقاومت و پایداری مردم اصفهان اظهار کرد: با وجود این اقدام خصمانه، روند خدمترسانی به مردم متوقف نخواهد شد و باید بازسازی اماکن اداری آسیبدیده با سرعت و دقت در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی در کنار مدیریت شهری و استانی قرار دارد و از ظرفیتهای قانونی برای جبران خسارات و تسریع در روند بازسازی این مجموعهها استفاده خواهد کرد.
استاندار اصفهان: ساختمان استانداری با قدرت بازسازی میشود
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان نیز در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران با محکوم کردن این حملات گفت: دشمن تلاش داشت با هدف قرار دادن نمادهای حاکمیتی و نزدیکی به ابنیه تاریخی، فضای ناامنی ایجاد کرده و روند خدمترسانی را مختل کند، اما هویت اصفهان با چنین اقداماتی متزلزل نخواهد شد.
وی افزود: ساختمان استانداری تنها یک سازه اداری نیست، بلکه بخشی از ساختار خدمترسانی به مردم محسوب میشود و این مجموعه با قدرت دوباره بازسازی خواهد شد.
استاندار اصفهان درباره روند بازسازی نیز اظهار کرد: طرحهای فنی برای بازسازی بخشهای آسیبدیده آماده شده و در این فرآیند تلاش میشود هماهنگی معماری ساختمان با بافت تاریخی اطراف، بهویژه مجموعه جهانی چهلستون، حفظ شود.
جمالینژاد تأکید کرد: عملیات اجرایی بازسازی با بهرهگیری از استانداردهای نوین مقاومسازی بهزودی آغاز میشود تا علاوه بر ترمیم خسارات، ایمنی مجموعه نیز ارتقا یابد.
در ادامه این بازدید، مسئولان از عمارت تاریخی چهلستون نیز بازدید کردند و کارشناسان میراث فرهنگی گزارشهای اولیه درباره وضعیت این بنای ثبت جهانی را ارائه دادند.
جوکار در این بخش از بازدید با تأکید بر اهمیت حفاظت از میراث تاریخی اصفهان گفت: صیانت از آثار تاریخی کشور در برابر تهدیدات خارجی یک وظیفه ملی است و برای ایمنسازی بیشتر این بناها اعتبارات ویژهای در نظر گرفته خواهد شد.
نظر شما