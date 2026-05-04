جهش ۶ درصدی بهای نفت خام در بازارهای جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت‌های جهانی نفت روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ در لحظه تنظیم این گزارش با چرخش صعودی تند مواجه شد؛ در حالی که برنت که روز جمعه تا سطح ۱۰۶ دلار عقب‌نشینی کرده بود، در لحظه تنظیم این گزارش به بالای ۱۱۴ دلار رسید و نزدیک به ۶ درصد جهش را ثبت کرد، بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز از ۹۹ دلار و ۳۰ سنت روز جمعه به بالای ۱۰۷ دلار صعود کرد و افزایش بیش از ۵ درصدی را تجربه کرد.

این جهش، پس از انتشار خبر برخورد پرتابه به یک نفتکش در تنگه هرمز و اعلام طرح جدید ایالات متحده برای هدایت کشتی‌ها از این آبراه راهبردی رقم خورد؛ تحولاتی که نگرانی‌ها از اختلال در عرضه را تشدید کرد.

بر اساس گزارش‌های موجود، برخورد به نفتکش اندکی پس از اعلام طرح «پروجکت فریدم» از سوی رئیس‌جمهور آمریکا رخ داد؛ طرحی که هدف آن کمک به خروج کشتی‌های غیرهم‌پیمان از تنگه هرمز و ازسرگیری عملیات تجاری آنان عنوان شده و قرار است از روز دوشنبه اجرا شود. در مقابل، تهران هشدار داد هرگونه ورود نیروهای آمریکایی به تنگه با هدف قرار گرفتن روبه‌رو خواهد شد و به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها توصیه کرد بدون هماهنگی با نیروهای ایرانی در این مسیر حرکت نکنند.

هم‌زمان، مقام‌های ایرانی از بررسی پاسخ واشنگتن به آخرین پیشنهاد ۱۴‌ بندی خود خبر داده‌اند؛ موضوعی که از منظر بازار روزنه‌ای برای کاهش تنش از مسیر دیپلماسی باز می‌گذارد، هرچند فعلاً ریسک‌های عملیاتی در آبراهه، دست بالاتر را در شکل‌دهی انتظارات دارد. تنگه هرمز ـ گذرگاه حیاتی انتقال بخش قابل توجهی از نفت و فرآورده‌های خلیج فارس ـ در هفته‌های اخیر با تشدید ناامنی‌ها عملاً به گلوگاه عرضه بدل شده و همین امر به جهش چشمگیر قیمت‌ها در سال جاری دامن زده است.

معامله‌گران می‌گویند مجموعه‌ای از عوامل ریسک ژئوپلیتیک، از جمله تهدیدات متقابل و احتمال همراهی برخی کشورها با طرح‌های اسکورت دریایی، سناریوهای متضادی برای عرضه ترسیم کرده است: از بهبود نسبی تردد در صورت اجرای موفق مأموریت‌های حفاظتی، تا تشدید اختلالات در صورت برخوردهای جدید. تا روشن شدن چشم‌انداز امنیتی تنگه، بازارها با حق بیمه ریسک بالاتر به استقبال معاملات می‌روند.