به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ گزارشهای جدید نشان میدهد محاصره دریایی آمریکا علیه کشتیهای مرتبط با ایران نه تنها موجب کاهش تنشها در تنگه هرمز نشده بلکه تلاش ایران برای بستن این آبراه حیاتی را تشدید کرده است.
در اوایل آوریل و پس از یک ماه اختلال در این گلوگاه انرژی دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا اعلام کرده بود با صرف زمان کوتاهی میتوان تنگه هرمز را بهراحتی بازگشایی کرد.
با این حال سه هفته بعد عبور از این تنگه عملاً برای نخستین بار در تاریخ با محدودیت شدید مواجه شده است.
آمارها نشان میدهد تردد روزانه کشتیها که پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران کاهش یافته بود اکنون به نزدیک صفر رسیده است.
در شرایط عادی حدود ۱۳۵ کشتی در روز از این تنگه عبور میکردند اما دادههای مؤسسه کپلر نشان میدهد در روز گذشته تنها حدود پنج شناور از تنگه هرمز عبور کردهاند.
منابع کشتیرانی در منطقه اعلام کردهاند تشدید محاصره دریایی آمریکا به افزایش تنشها در منطقه منجر شده است.
در مقابل ایران با استفاده از ناوگان قایقهای تندرو و افزایش بازرسی و توقیف کشتیها تلاش خود برای بسته نگه داشتن تنگه را افزایش داده است.
بر اساس این گزارش پیش از اعلام محاصره دریایی از سوی آمریکا در جریان جنگ به طور میانگین روزانه حدود ۱۴ کشتی از تنگه هرمز عبور میکردند اما پس از اعلام این محاصره تعداد عبور کشتیها به حدود یک سوم کاهش یافته است.
پنتاگون اعلام کرده است در حال حاضر هیچ کشتی بدون اجازه نیروی دریایی آمریکا از خلیج فارس عبور نمیکند.
در همین حال دهها نفتکش مجبور به توقف یا تغییر مسیر شدهاند و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا مدعی شده است ۳۷ شناور ایرانی را وادار به بازگشت کرده است.
با وجود این گزارشها نفتکشهای مرتبط با ایران همچنان از تنگه هرمز عبور میکنند و ایران از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا حدود ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت صادر کرده است.
همزمان با خروج روزانه حدود ۱۴ میلیون بشکه نفت از بازار جهانی قیمت نفت برنت از مرز ۱۰۵ دلار عبور کرده است.
مالکان کشتیها نیز هشدار دادهاند حتی در خوشبینانهترین سناریو بازگشت کامل حملونقل دریایی در این مسیر ممکن است ماهها زمان ببرد.
نظر شما