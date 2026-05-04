پرچم ایران هویت مردم است؛ وحدت شرط ایستادگی در برابر نظام سلطه

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی و هیئت همراه، صبح امروز با آیت‌الله جوادی آملی دیدار و گفتگو کرد.



آیت الله جوادی آملی در این دیدار ضمن تکریم مقام امام راحل و رهبر شهید، بیان داشت: خدا را شاکریم که در عصری زندگی می‌کنیم که گوشه‌ای از آن فروغ بی‌پایان اسلام را مشاهده می کنیم.



وی سپس به ترسیم تصویری کلان از تحولات جهانی پس از جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری قدرت‌های بزرگ و تحولات نظام بین‌الملل پرداخت و با یادآوری نامه تاریخی امام خمینی(ره) به میخائیل گورباچف که هیئت ایرانی آن را تسلیم نکرد، بلکه آن پیام را به آنها تعلیم داد، آن را نمونه‌ای از رویکرد تربیتی و فرهنگی اسلام در مواجهه با جهان و ابرقدرتها دانست.



این مرجع تقلید در ادامه به جنایات صورت‌گرفته توسط آمریکا اشاره کرده و تأکید کرد: امروز جهان با جریانی مواجه هست که فاقد منطق انسانی است، این جریان روزی جنایات فلسطین و کشتار بی رحمانه غزه را راه می اندازد و روزی دیگر، همان جنایات را در مدرسه میناب و بیمارستان و مناطق مسکونی ایران انجام می دهد، ما با انسان روبرو نیستیم.



آیت‌الله جوادی آملی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی ایران، بر تمایز تمدنی کشور با آمریکا تأکید کرد و گفت: ایران دارای پیشینه‌ای غنی از علم، هنر و معنویت است که باید به‌درستی شناخته و حفظ شود و فرق ما با آمریکا این است که ایران هم تاریخ دارد و هم جغرافیا، هر کجای این کشور پهناور را بشکافید اثری از هنر و علم می بینید، اما آمریکا اینگونه نیست، لذا باید در مقابل اینها با تکیه بر فرهنگ، تاریخ و هویت خودمان ایستادگی کنیم.



این مرجع تقلید با بیان اینکه «ما باید جهانی فکر کنیم و منطقه ای عمل کنیم»، افزود: منطق اسلامی، نگاهی فراتر از مرزهای جغرافیایی دارد و بر پایه اصولی همچون کرامت انسان، وفای به عهد و احترام به قوانین استوار است.



وی افزود: وقتی ما می گوییم که انسان با مرگ، از پوست به در می آید نه اینکه بپوسد، این حرف تازه است، یعنی ما هستیم که هستیم که هستیم و لذا اگر ابدی هستیم، باید فکر ابدی داشته باشیم و فکر ابدی در سایه توحید است.



آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه ما منطق جهانی داریم و باید به تعهدات خودمان پایبند بمانیم، اظهار داشت: منطق ما می گوید باید به قوانین و تعهدات خودمان پایبند بمانیم، اگر با کسی تعهد و قراردادی بستیم، نباید آن را پاره کنیم، این اصل حتی در تعامل با غیر مسلمانان نیز باید اجرا شود، این منطق جهانی ماست.



آیت‌الله جوادی آملی در ادامه با اشاره به جلوه‌های وحدت ملی در سراسر کشور، اظهار داشت: امروز در جای‌جای ایران، شاهد جلوه‌هایی از همبستگی و روحیه ایمانی مردم هستیم؛ این روحیه، ثمره فرهنگ دینی و تربیت اسلامی است که ملت ایران را حول محور ارزش‌ها و هویت مشترک گرد آورده است.



وی با اشاره به نقش دین در شکل‌دهی به این وحدت، افزود: حضور مردم با سلایق مختلف، از زنان و مردان تا نسل جوان، زیر پرچم ایران، نشان‌دهنده عمق نفوذ فرهنگ دینی در جامعه است؛ فرهنگی که توانسته مفاهیمی چون ایثار، شهادت و تعلق به وطن را در میان اقشار مختلف نهادینه کند.



این مرجع تقلید همچنین با قدردانی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی در توسعه زیرساخت‌ها، احداث تونل‌ها و بهبود مسیرهای ارتباطی، این اقدامات را در کاهش مخاطرات و تسهیل تردد مردم مؤثر دانستند و از تلاش‌های انجام‌شده تقدیر کردند.



این مرجع تقلید با بیان جایگاه شهر مقدس قم، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های استان قم، به‌ویژه احداث فرودگاه تاکید کرد.



آیت الله جوادی آملی بر لزوم خدمت‌رسانی صادقانه و حرکت در مسیر ارزش‌های اسلامی تأکید کردند و ضمن قدردانی از خدمات مسئولان، با اشاره به تلاش‌های دولت، اظهار داشتند: ما برای همه مسئولان به‌ویژه جناب آقای پزشکیان دعا می‌کنیم و امیدواریم خدمات همه خدمتگزاران مورد قبول ذات اقدس الهی قرار گیرد.