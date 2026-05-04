۱۵ تن خمیر مرغ غیر بهداشتی در شهرضا توقیف شد

حمید رئیس‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کشف و جمع‌آوری محموله بزرگ خمیر مرغ غیر بهداشتی در این شهرستان اظهار کرد: در جریان بازرسی مستمر کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی، در یکی از شرکت‌های بسته‌بندی فرآورده‌های گوشتی واقع در شهرضا، بیش از ۱۵ تن خمیر مرغ غیراستاندارد و فاقد شرایط بهداشتی لازم شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: پس از نمونه‌برداری از محموله و ارسال به آزمایشگاه، نتایج بررسی‌ها نشان داد که شرایط ارگانولپتیکی این فرآورده‌ها نامناسب بوده و با ضوابط بهداشتی مغایرت دارد. با توجه به گزارش نهایی کارشناسان و دستور مقام قضایی، کل محموله از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

رئیس‌زاده با تأکید بر نظارت مستمر دامپزشکی بر مراکز تولید و بسته‌بندی فرآورده‌های خام دامی تصریح کرد: سلامت و امنیت غذایی شهروندان خط قرمز دامپزشکی است و هیچ‌گونه تخلفی در این زمینه قابل اغماض نیست.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی مرتبط با عرضه یا تولید فرآورده‌های خام دامی، موضوع را از طریق سامانه پاسخگویی شبانه‌روزی دامپزشکی به شماره ۱۵۱۲ اطلاع دهند تا کارشناسان مربوطه به‌صورت فوری رسیدگی کنند.