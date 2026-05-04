به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی تماشاخانه سنگلج، اولین دوره «ایرانی‌خوانی» سنگلج از روز سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ساعت ۱۷ در کافه تئاتر این تماشاخانه آغاز می‌شود.

این برنامه که به صورت هفتگی طراحی شده است روز سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت به اجرای نمایشنامه‌خوانی «ضیافت» نوشته زنده‌یاد بهرام بیضایی اختصاص دارد.

در آغاز راه «ایرانی‌خوانی» خوانش هفت نمایشنامه کمتر دیده شده زنده‌یاد بهرام بیضایی با حضور هنرمندان جوان و دانشجویان تئاتر برنامه ریزی شده است که تا ۲۶ خرداد ادامه دارد.

ورود برای عموم علاقه‌مندان اجرای نمایشنامه‌خوانی آزاد و رایگان است.