  1. هنر
  2. تئاتر
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

«ایرانی‌خوانی» تماشاخانه سنگلج کلید خورد

«ایرانی‌خوانی» تماشاخانه سنگلج کلید خورد

تماشاخانه سنگلج سه شنبه‌های هر هفته جلسه نمایشنامه‌خوانی با عنوان «ایرانی خوانی» برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی تماشاخانه سنگلج، اولین دوره «ایرانی‌خوانی» سنگلج از روز سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ساعت ۱۷ در کافه تئاتر این تماشاخانه آغاز می‌شود.

این برنامه که به صورت هفتگی طراحی شده است روز سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت به اجرای نمایشنامه‌خوانی «ضیافت» نوشته زنده‌یاد بهرام بیضایی اختصاص دارد.

در آغاز راه «ایرانی‌خوانی» خوانش هفت نمایشنامه کمتر دیده شده زنده‌یاد بهرام بیضایی با حضور هنرمندان جوان و دانشجویان تئاتر برنامه ریزی شده است که تا ۲۶ خرداد ادامه دارد.

ورود برای عموم علاقه‌مندان اجرای نمایشنامه‌خوانی آزاد و رایگان است.

کد مطلب 6819918

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها