۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

دومین «ایرانی‌خوانی» به «ساحل نجات» اختصاص پیدا کرد

دومین جلسه «ایرانی‌خوانی» تماشاخانه سنگلج روز سه شنبه ۲۲ اردیبهشت با خوانش نمایشنامه «ساحل نجات» نوشته زنده‌یاد بهرام بیضایی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، نمایشنامه «ساحل نجات» که زنده‌یاد بهرام بیضایی آن را در سال ۱۳۴۷ نوشته با کارگردانی امید رهبر در ساعت ۱۷ روز سه شنبه ۲۲ اردیبهشت در کافه تتاتر سنگلج نمایشنامه‌خوانی می‌شود.

در این اجرا غزاله سادات حسینی به عنوان صحنه‌خوان، نسترن عباسی، حامد سوری، عرفان واشقانی، مهسا سجادی پور، مهدی اسدی، زین العابدین (بهباز) صادقی به عنوان نقش‌خوان حضور دارند.

محسن حاج یوسفی مشاور کارگردان و هادی شیردل دستیار کارگردان این اجرا هستند.

نمایشنامه‌خوانی «ساحل نجات» با همراهی گروه موسیقی زنده به رهبری مجتبی عبدلی و نوازندگی زینب مسیبی (نوازنده ویلن سل)، محمدرضا صدر (نوازنده هنگ دارم)، محمدرضا طاهرزاده (نوازنده سنتور) و مهدی محتشم (نوازنده سازهای کوبه‌ای) برگزار می‌شود.

«ایرانی‌خوانی»، با خوانش هفت نمایشنامه کمتر دیده شده زنده‌یاد بهرام بیضایی توسط هنرمندان جوان و دانشجویان تئاتر برنامه‌ریزی شده است که تا ۲۶ خرداد ادامه دارد.

ورود برای عموم علاقه‌مندان اجرای نمایشنامه‌خوانی آزاد و رایگان است.

فریبرز دارایی

