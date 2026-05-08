خبرگزاری مهر-گروه هنر-سجاد خیامی؛ تئاتر به عنوان هنری کهن از گذشته پیوندی ناگسستنی با جامعه و مردم داشته و همواره عرصه‌ای توجه برانگیز و تأثیرگذار بوده است. تماشای یک نمایش می‌تواند تا ساعت‌ها ذهن تماشاگر را درگیر خود نگاه دارد و بر اندیشه، احساسات و نگرانی‌های او مؤثر باشد. از این رو در این گزارش تلاش می‌کنیم تا با مرور مهمترین اخبار تئاتر در هفته گذشته به اتفاقات، حواشی و چالش‌های این هنر بپردازیم.

میکائیل شهرستانی به سالن انتظامی می‌آید

نمایش «ارباب پونتیلا و نوکرش ماتی» بر اساس نمایشنامه برتولت برشت و با ترجمه، دراماتورژی، طراحی و کارگردانی میکائیل شهرستانی از یکشنبه ۲۰ اردیبهشت در سالن انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه می‌رود.

در خلاصه داستان این نمایشنامه، آمده است: تضاد ظاهری قدرت و حقیقت در روابط طبقاتی. اخلاق و ارزش انسانی برای ارباب‌ها اغلب وابسته به حال و هوای خودشان است نه کرامت واقعی افراد.

نمایشی با بازی رالف فاینس در وست‌اند به صحنه رفته است

نمایش «ظرافت چیره است» (Grace Pervades) نوشته دیوید هیر و به کارگردانی جرمی هرین در تئاتر وست‌اند لندن به صحنه رفته است. در این نمایش رالف فاینس که با فیلم «مجمع کاردینال‌ها» هنوز مورد توجه است به ایفای نقش پرداخته است. «ظرافت چیره است» به زندگی الن تری هنرپیشه برجسته تئاتر بریتانیا در قرن ۱۹ می‌پردازد. تری زندگی پر فراز و نشیبی را تجربه کرده بود. او در سن ۱۶ سالگی به عقد یک نقاش در می‌آید و شوهرش پس از ۱۰ ماه زندگی زناشویی می‌گریزد.

میراندا ریزون در نقش الن تری بازی می‌کند و رالف فاینس بازیگر نقش هنری ایروینگ است؛ مدیری که ۲۳ سال با تری همکاری می‌کند و موجب می‌شود که در تئاتر لیکئوم و تورهای بزرگ اجراهای موفقی برای این بازیگر رقم بخورد. این موفقیت‌ها نه تنها شهرت تری را گستراند، بلکه تئاتر را از یک سرگرمی فرومایه به ستون جامعه تبدیل کرد. همه اینها در ۲۵ صحنه نمایش که سال‌های ۱۸۷۸ تا ۱۹۶۶ را روایت می‌کند به خوبی واکاوی می‌شود.

بازگشت «پابرهنه، لخت، قلبی در مشت» به بوتیک تئاتر ایران

نمایش «پا برهنه، لخت، قلبی در مشت» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا کوشک‌جلالی با بازی سعید کریمی دور جدید اجراهای خود را در سالن ۷ بوتیک هنر ایران آغاز کرد.

این نمایش داستان مهاجری است که نژادپرستان خانه او را آتش می‌زنند و در این اتفاق همسر و پسرش کشته می‌شوند.

«پا برهنه، لخت، قلبی در مشت» بیش از ۱۲۰۰ اجرا داشته است. برنده جایزه نمایشنامه‌نویسی مردمی آلمان ۱۹۹۹، برنده جایزه افتخاری تئاتر شهر کلن ۲۰۱۶، تقدیر در جشنواره بین‌المللی تئاتر کیف ۲۰۱۸ و تقدیر در جشنواره تئاتر دانشگاهی مونیخ آلمان ۲۰۱۰ از افتخارات این نمایش در جشنواره‌های بین‌‎المللی به شمار می‌آید.

«هراس از ۱۳» در برادوی به صحنه رفته است

نمایش «هراس از ۱۳» با بازی آدرین برودی و تسا تامپسون، نویسندگی لیندسی فرنتینو و به کارگردانی دیوید کرامر در تئاتر برادوی نیویورک به صحنه رفته است. این نمایش از مستندی به همین نام، ساخته شده در سال ۲۰۱۵ اقتباس شده است و با پرداختن به خشونت پلیس و جنگ روانی بر علیه زندانیان محکوم به اعدام آغاز می‌شود. پس از آن به سوی ظرافت‌های بیشتری پیش می‌رود و به عشقی می‌پردازد که میان افرادی رخ می‌دهد که به صداقت یکدیگر باور دارند. این نمایش به جنگ بی‌نتیجه بر علیه نظام قضایی‌ای اشاره می‌کند که محکومان خویش را پس از صدور حکم از یاد می‌برد.

نمایش به‌طور طبیعی میان کنایه‌های دیوان‌سالاری و تعویق‌های بی‌احترامانه حرکت می‌کند و واکنش‌های آدرین برودی در جهانی که او چیزی جز یک شماره پرونده نیست، قابل توجه است. برودی نمی‌گذارد شخصیتش تحت الشعاع گناهِ تلاشی که دهه‌ها پیش برای نجات خودش کرده بود قرار بگیرد، لطف و بخششی که نسبت به خودش نشان می‌دهد، در میان شکست‌های سیستماتیک پوچ و تقریباً کمدی، نمادی از تاب‌آوری است.

مهدی افشین‌نژاد سرپرست تماشاخانه سنگلج شد

اتابک نادری مدیر کل هنرهای نمایشی همزمان با میلاد امام رضا (ع) مهدی افشین‌نژاد را به عنوان سرپرست تماشاخانه سنگلج منصوب کرد.

مهدی افشین‌نژاد دارای نشان درجه ۲ هنری است و علاوه بر پیشینه سال ها فعالیت در شبکه های مختلف رادیویی، در سال های فعالیت تئاتری خود ۲ دوره به عنوان معاون تالار هنر، ۲ دوره معاون تماشاخانه سنگلج، یک دوره معاونت مجموعه تئاترشهر و مجری طرح و مدیر تولید چندین پروژه تئاتری را برعهده داشته است.

بیانیه خانه تئاتر به مناسبت هفته تئاتر

خانه تئاتر در بیانیه ای به مناسبت هفته بزرگداشت تئاتر، با تاکید بر اینکه تئاتر زبان جهانی روح و وجدان بشری است، یاد و خاطربزرگان از دست رفته این عرصه چون بهرام بیضایی را گرامی داشت.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «تئاتر، هنر شنیدن است در جهانی که تنها به فریاد زدن عادت کرده. در دنیای امروز، جایی که تفاوت‌ها به شکاف تبدیل شده و گفتگو در انزوای خود گرفتار گشته، تئاتر، سفیر فرهنگ اعتدال است. تئاتر به ما می‌آموزد که چگونه در میانه‌ تضادها، بنشینیم و گفتگو کنیم؛ چگونه از میان تفاوت‌های عمیق، پلی از کلمات برای درک دیگری بنا کنیم. تئاتر، دیالوگ میان «من» و «تو» است تا به «ما» برسیم.»

«ضیافت» در تماشاخانه سنگلج

اولین جلسه نمایشنامه خوانی تماشاخانه سنگلج که با عنوان «ایرانی خوانی» شکل گرفته است با خوانش نمایشنامه «ضیافت» نوشته بهرام بیضایی به کارگردانی فاطمه عبدالرحیمی برگزار شد. «ضیافت» که از جمله آثار دهه ۴۰ بهرام بیضایی است توسط گروه تئاتر تندیس خوانده شد. فاطمه عبدالرحیمی به عنوان کارگردان، امیرحسین صفاپور، مجتبی ترکمان و میثم رضایی نژاد به عنوان نقش‌خوان و فاطمه فرضی به عنوان صحنه‌خوان این اجرا را همراهی کردند.

دوره نخست «ایرانی خوانی» با خوانش نمایشنامه‌های زنده‌یاد بهرام بیضایی، هر سه شنبه ساعت ۱۷ در کافه تئاتر سنگلج برگزار می‌شود.