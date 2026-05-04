۵ هزار مترمکعب آب در صفادشت وارد مدار شد

مهدی زماندار، در گفتگو با خبرنگارمهر، اظهار داشت: برنامهریزی شده از ۲۰ حلقه چاه، ۱۷ حلقه با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان تا سال ۱۴۰۵ در شهرستانهای ملارد و صفادشت پس از عبور از بحران خشکسالی وارد مدار بهرهبرداری شود.
مدیر آبفا ملارد با اشاره به اقدامات اخیر در حوزه تأمین آب این شهرستان اظهار داشت: در همین بازه زمانی کوتاه و با وجود شرایط سخت، ۵ حلقه چاه حفاری و وارد مدار شده است.
وی ضمن تشکر از همکاری سایر ادارات مرتبط، افزود: اجرای ۲۰ کیلومتر خط انتقال نیز برنامهریزی شده که تاکنون ۱۵ کیلومتر آن محقق شده است.
مدیر آبفای ملارد با بیان اینکه اجرای ۴ باب مخزن ذخیره آب به حجم ۲۰ هزار مترمکعب در سطح شهرستان ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته، تصریح کرد: در حال حاضر ۵ هزار مترمکعب از مخازن در صفادشت وارد مدار بهرهبرداری شده است.
زماندار در پایان از همراهی شهردار صفادشت در پروژه بازسازی شبکههای آب و جمعآوری انشعابات قدردانی کرد.
