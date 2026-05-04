  1. استانها
  2. تهران
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

۵ هزار مترمکعب آب در صفادشت وارد مدار شد

۵ هزار مترمکعب آب در صفادشت وارد مدار شد

ملارد- مدیر آبفای ملارد گفت: ۴ باب مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی در ملارد و صفادشت ۹۵ درصد پیشرفت دارد و ۵ هزار مترمکعب آن در صفادشت وارد مدار شده است.

مهدی زمان‌دار، در گفتگو با خبرنگارمهر، اظهار داشت: برنامه‌ریزی شده از ۲۰ حلقه چاه، ۱۷ حلقه با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان تا سال ۱۴۰۵ در شهرستان‌های ملارد و صفادشت پس از عبور از بحران خشکسالی وارد مدار بهره‌برداری شود.

مدیر آبفا ملارد با اشاره به اقدامات اخیر در حوزه تأمین آب این شهرستان اظهار داشت: در همین بازه زمانی کوتاه و با وجود شرایط سخت، ۵ حلقه چاه حفاری و وارد مدار شده است.

وی ضمن تشکر از همکاری سایر ادارات مرتبط، افزود: اجرای ۲۰ کیلومتر خط انتقال نیز برنامه‌ریزی شده که تاکنون ۱۵ کیلومتر آن محقق شده است.

مدیر آبفای ملارد با بیان اینکه اجرای ۴ باب مخزن ذخیره آب به حجم ۲۰ هزار مترمکعب در سطح شهرستان ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته، تصریح کرد: در حال حاضر ۵ هزار مترمکعب از مخازن در صفادشت وارد مدار بهره‌برداری شده است.

زمان‌دار در پایان از همراهی شهردار صفادشت در پروژه بازسازی شبکه‌های آب و جمع‌آوری انشعابات قدردانی کرد.

کد مطلب 6819948

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها