علمدار: اعتبارات عمرانی شرکت آبفای استان یزد ۲۶ درصد رشد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال علمدار گفت: مجموع اعتبارات عمرانی شرکت در سال مالی ۱۴۰۴ به ۱۴ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با سال گذشته، رشدی ۲۶ درصدی را نشان میدهد.
وی با اشاره به رشد قابلتوجه ردیفهای ملی پیوست قانون افزود: در بخش طرحهای فاضلاب شهری و روستایی، شاهد رشد ۳۲ درصدی اعتبارات نسبت به سال ۱۴۰۳ بودهایم. همچنین اعتبارات استانی نیز جهشی ۵۲ درصدی داشته که این مهم، گویای حمایت و تمرکز ویژه دولت و دستگاههای استانی بر تقویت زیرساختهای آب و فاضلاب استان یزد است.
مدیرعامل آبفای یزد از تخصیص یک هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال از محل صندوق ملی مسکن برای تکمیل زیرساختهای مرتبط با پروژههای نهضت ملی مسکن خبر داد و تصریح کرد: این اعتبار، نقشی مؤثر در تأمین پایدار آب و فاضلاب طرحهای ملی مسکن در سطح استان ایفا می کند و با توجه به گستردگی حجم پروژه های مسکن ملی ضرورت تخصیص مناسب اعتبارات در این زمینه مورد انتظار است.
علمدار در تشریح ظرفیتهای جدید تأمین مالی اظهار داشت: در سال گذشته، مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال از محل تسهیلات ماده ۵۶ قانون الحاق برای تسریع در تکمیل مجتمعهای آبرسانی روستایی شهرستانهای تفت و مهریز هدفگذاری شده که موافقت اصولی آن از سازمان برنامه و بودجه کشور نیز اخذ شده است.
وی تاکید کرد: در صورت تحقق کامل این اعتبارات، مجموع منابع عمرانی شرکت بهشکل چشمگیری افزایش یافته و زمینه تکمیل طرحهای مهم آبرسانی و فاضلاب در سراسر استان فراهم می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد در ادامه به طرح جهاد آبرسانی روستایی اشاره کرد و گفت: از محل اعتبارات محرومیتزدایی در سال مالی ۱۴۰۴، مبلغ یک هزار و ۳۸۴ میلیارد ریال اختصاص یافته که تاکنون ۵۱۸ میلیارد ریال آن تخصیص یافته است.
علمدار در پایان، این دستاوردها را حاصل تلاشهای مستمر مجموعه شرکت، حمایتهای هدفمند دولت و همافزایی میان دستگاههای اجرایی دانست و تأکید کرد: این مسیر شفاف، نویدبخش ارتقای خدمات زیرساختی و افزایش رفاه عمومی مردم شریف استان یزد خواهد بود.
