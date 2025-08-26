«مهدی شجاع» به عنوان بخشدار صفادشت منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حکمی از سوی اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، «مهدی شجاع» به عنوان بخشدار صفادشت از توابع شهرستان ملارد منصوب شد.

این حکم با پیشنهاد محمدصادق معتمدیان استاندار تهران و توسط «اسکندر مؤمنی» وزیر کشور برای مدت چهار سال صادر شد.

در بخشی از این حکم آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب، در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت «وفاق ملی» و پیروی از منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) موفق و موید باشید.

«مهدی شجاع» دارای ۱۹ سال سابقه خدمتی در وزارت کشور است و پیش از این به عنوان کارشناس عالی در حوزه‌های انتخابات و سیاسی انتظامی در استانداری یزد، بخشدار در استان خراسان جنوبی و معاون فرماندار در استان کرمان فعالیت داشته است.

این انتصاب در چارچوب تحولات مدیریتی استان تهران و با هدف بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان صفادشت انجام شده است.

بخش صفادشت در غرب استان تهران با جمعیتی در حال افزایش تا حدود ۱۰۰ هزار نفر، به دلیل وجود بزرگ‌ترین شهرک صنعتی غیردولتی کشور، شهرک گلخانه‌ای و بیش از ۶۵۰ واحد تولیدی و ۲۰ هزار نیروی کار، از قطب‌های مهم صنعتی و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

این بخش همچنین سهم عمده‌ای در تولید قارچ و محصولات کشاورزی استان تهران داشته و دارای آثار تاریخی ارزشمندی از هزاره ششم قبل از میلاد تا دوره قاجار است.