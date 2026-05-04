به گزارش خبرنگار مهر، حشمتالله عسگری، در حاشیه برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار استان تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در یک ماه اخیر، دو مسئله اساسی در بازار تهران وجود داشت؛ نخست اینکه به دلیل تعطیلات، عرضه کالاهای اساسی در استان تهران کاهش پیدا کرده بود و اکنون با بازگشاییها، تقاضای مضاعفی در بازار شکل گرفته است.
وی افزود: پاسخ دادن به این تقاضای انباشته، نیازمند زمان و برنامهریزی است، اما اتفاقات خوبی در حال انجام است و در حوزه کالاهای اساسی، فرآیند تأمین و واردات در حال پیگیری است و بهزودی بخشی از کمبودهای موجود در برخی گروههای کالایی به حداقل خواهد رسید.
عسگری با اشاره به وضعیت بازار مرغ و تخممرغ گفت: در حوزه مرغ، بخشی از مشکلات به تبعات ناشی از جنگ و تهدیدات مرتبط با انرژی بازمیگردد که باعث کاهش نسبی جوجهریزی شد؛ اما دولت برای این موضوع تدبیر کرده و واردات مرغ گرم به نتیجه رسیده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران ادامه داد: بهزودی شاهد عرضه مرغ گرم در بخشهایی از استان تهران خواهیم بود و این اقدام حتماً مانع از افزایش قیمت نامتعارف در بازار مرغ خواهد شد.
وی درباره قیمت تخممرغ نیز بیان کرد: بخشی از افزایش قیمتها قابل توجیه نیست و بخشی دیگر ناشی از کاهش نسبی عرضه است که این موضوع بهسرعت جبران خواهد شد. ضمن اینکه با گرمتر شدن هوا، تقاضا بهطور طبیعی کاهش مییابد و بدون شک اجازه افزایش بیشتر قیمت در این حوزه داده نخواهد شد.
عسگری با اشاره به اصلاح برخی تصمیمات قبلی در حوزه قیمتگذاری تصریح کرد: در برخی موارد، مدل قیمتگذاری محل اشکال بود که با ورود ستاد تنظیم بازار استان تهران اصلاح شد. از جمله در حوزه مرغ منجمد، فاصله قیمتی آن با مرغ گرم بهدرستی تنظیم نشده بود که این موضوع اصلاح شده و اکنون اختلاف قیمت مرغ منجمد و مرغ گرم افزایش یافته است.
معاون اقتصادی استاندار تهران تأکید کرد: با این اصلاحات، بهزودی ترمز افزایش قیمتها در بازار مرغ کشیده خواهد شد.
معاون استاندار تهران درباره وضعیت بازار گوشت قرمز و لبنیات نیز گفت: در حوزه گوشت قرمز و انواع گوشت، خوشبختانه ثبات نسبی وجود دارد و افزایش نامتعارفی مشاهده نمیشود؛ اما در حوزه لبنیات طی دو سه مرحله افزایش قیمت داشتهایم.
عسگری افزود: بخشی از افزایش قیمت لبنیات به دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه، از جمله کندی در واردات دام مورد نیاز واحدهای لبنی است که این موضوع با سازمان حمایت در حال هماهنگی است؛ اما در این جلسه تصمیم گرفته شد آن دسته از واحدهای لبنی که افزایش قیمت آنها ارتباطی با افزایش هزینه مواد اولیه ندارد، در دستور کار تشدید نظارت قرار گیرند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سیاست ستاد تنظیم بازار استان تهران، حمایت از تأمین کالاهای اساسی و در عین حال برخورد با افزایش قیمتهای غیرموجه است.
