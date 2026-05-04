به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر کمالی‌زاده رئیس سازمان نوسازی شهر تهران اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین‌ طرح‌های بازآفرینی شهری، به‌زودی افتتاح می‌شود.

وی افزود: با انتقال خط راه‌آهن از مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران، بن‌بست شهری جنوب پایتخت برطرف شد و این محدوده با اجرای پروژه باغ‌راه حضرت زهرا(س) به مسیر ۹ کیلومتری فضاهای سبز و خدماتی تبدیل شد.

رئیس سازمان نوسازی شهر تهران گفت: باغ‌راه حضرت زهرا(س) در مسیری به طول ۹ کیلومتر و با مساحتی حدود ۲۷۰ هزار متر مربع احداث شده و در این محدوده، فضای فرهنگی، ورزشی، تفریحی و آموزشی ایجاد شده تا بخشی از کمبود سرانه‌های خدماتی در مناطق جنوبی تهران جبران شود.