۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸

افتتاح یکی از بزرگ‌‎ترین طرح‌های بازآفرینی شهری در تهران

رئیس سازمان نوسازی شهر تهران از افتتاح یکی از بزرگ‌ترین‌ طرح‌های بازآفرینی شهری در پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر کمالی‌زاده رئیس سازمان نوسازی شهر تهران اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین‌ طرح‌های بازآفرینی شهری، به‌زودی افتتاح می‌شود.

وی افزود: با انتقال خط راه‌آهن از مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران، بن‌بست شهری جنوب پایتخت برطرف شد و این محدوده با اجرای پروژه باغ‌راه حضرت زهرا(س) به مسیر ۹ کیلومتری فضاهای سبز و خدماتی تبدیل شد.

رئیس سازمان نوسازی شهر تهران گفت: باغ‌راه حضرت زهرا(س) در مسیری به طول ۹ کیلومتر و با مساحتی حدود ۲۷۰ هزار متر مربع احداث شده و در این محدوده، فضای فرهنگی، ورزشی، تفریحی و آموزشی ایجاد شده تا بخشی از کمبود سرانه‌های خدماتی در مناطق جنوبی تهران جبران شود.

کد مطلب 6820006
محدثه رمضانعلی

