به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر کمالیزاده رئیس سازمان نوسازی شهر تهران اظهار کرد: یکی از بزرگترین طرحهای بازآفرینی شهری، بهزودی افتتاح میشود.
وی افزود: با انتقال خط راهآهن از مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران، بنبست شهری جنوب پایتخت برطرف شد و این محدوده با اجرای پروژه باغراه حضرت زهرا(س) به مسیر ۹ کیلومتری فضاهای سبز و خدماتی تبدیل شد.
رئیس سازمان نوسازی شهر تهران گفت: باغراه حضرت زهرا(س) در مسیری به طول ۹ کیلومتر و با مساحتی حدود ۲۷۰ هزار متر مربع احداث شده و در این محدوده، فضای فرهنگی، ورزشی، تفریحی و آموزشی ایجاد شده تا بخشی از کمبود سرانههای خدماتی در مناطق جنوبی تهران جبران شود.
