به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در جلسه مشترک با جمعی از همیاران جوان مدیران، با بیان اینکه یکی از وجوه کمتر گفته شده از ابعاد ممتاز رهبریِ رهبر شهید انقلاب، درایت ایشان در مساله حکمرانی است، گفت: تثبیت ساختار کشور در جنگ اخیر و به فلاکت افتادن ابرقدرتهای عصر حاضر مقابل ایران عزیز، ثمره سالها رهبری خردمندانه ایشان است.
محمد مخبر در این نشست با تاکید بر این اصل که نخبگان نباید صرفاً به فکر کارمند شدن باشند، گفت: ظرفیت جوان نخبه مانند بذر پربرکت گندم است؛ نخبه ما وقتی در دستگاه دولتی یا حاکمیتی مشغول به فعالیت میشود مانند خوشههای گندم که در مزارع کشاورزی رشد و نمو دارد، باید در آن دستگاه یا نهاد رشد کند تا زمینه ارتقای بیشتر محل کار خود را فراهم کرده باشد و در صورت لزوم حتی به فکر شغل دولتی نباشد و به سمت کارآفرینی و مشاوره به مدیران حرکت کند.
وی افزود: اگر جوان نخبه هنگامی که وارد دستگاهی میشود دنبال نقاط تحول آفرین باشد، این مساله حتماً مورد توجه مدیران آن دستگاه دولتی یا حاکمیتی قرار گرفته و این مدیران نیز از چنین ظرفیتی برای حل مسائل و مشکلات زیر مجموعه خود و ارتقای بهرهوری آن استفاده خواهند کرد.
دکتر مخبر با اشاره به اینکه فعالیت نخبگانِ کشور در حوزه مدیریت منابع انسانی در کنار یکدیگر میتواند ثمر بخش باشد، اظهار داشت: محصول تجمیع این منابع انسانی، رقم زدن سه مولفه اساسی قدرت تشخیص، قدرت تحلیل و قدرت حل مساله بوده که برای تصدی مسئولیتهای مهم و حل مسائل در کشور ضروری است.
وی افزود: هر سازمانی که میخواهد ارتقا پیدا کند، باید نیروی انسانی خود را ارتقا دهد؛ در واقع سرمایهگذاری مستمر بر روی منابع انسانی، سنگبنای اصلی برای دستیابی به تعالی و پایداری در تمامی عرصههاست.
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با بیان اینکه دستیابی به بهرهوری جز از مسیر فناوری به دست نمیآید، گفت: ظرفیتی که در فضای فناوری و اقتصاد دیجیتال وجود دارد میتواند حکمرانی را متحول کند؛ مسالهای که امروز تحت عنوان دولتهای پلتفرمی در دنیا شاهد آن هستیم.
مخبر افزود: در چنین وضعیتی برای اینکه فناوری در اختیار حکمرانی قرار گیرد ضروری است که این فضا در داخل و توسط نخبگان ایران عزیز رشد و توسعه پیدا کند تا فناوریهای بیگانه امکان سرمایهگذاری و رشد در داخل کشور را نداشته باشند و کار تماماً دست جوانان نخبه خودمان باشد.
عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام با اشاره به این که توسعه از مسیر جوانگرایی با تاکید بر استفاده از مشورت با افراد با تجربه شکل میگیرد، اظهار داشت: در دیدگاه امام خمینی(ره)، رهبر شهید انقلاب اسلامی و نیز آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای مقام معظم رهبری نیز محور اصلی پیشرفت کشور جوانانِ نخبهاند که خودشان باید به جلو حرکت کرده و فعالیت داشته باشند.
در این جلسه که بیش از یک ساعت به طول انجامید، جوانان نخبه همیار مدیران، به شرح فعالیتهای خود در زمینه حل مسائل کشور از طریق معرفی نیروهای نخبه دانشگاهی به بدنه مدیریتی در کشور پرداختند و از شیوه های نوین افزایش بهره وری در حوزه سرمایه انسانی و منابع مالی گزارش دادند.
