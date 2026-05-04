۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۰۵

داودی راد: سرمایه گذاری در حوزه آموزش کلید تضمین امنیت غذایی است

اراک- سرپرست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی گفت: سرمایه گذاری در حوزه آموزش موجب افزایش بهره‌وری و کلید تضمین امنیت غذایی است.

علی‌اکبر داودی‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر نقش آموزش در توسعه روستایی اظهار کرد: عنصر کلیدی در توسعه روستایی، نیروی انسانی است و آموزش مؤثرترین ابزار توانمندسازی عاملان توسعه به‌شمار می‌رود.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش موجب افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت محصولات، حفظ منابع طبیعی، بهبود معیشت کشاورزان و تضمین امنیت غذایی می‌شود و بدون آموزش مستمر و هدفمند، بخش کشاورزی توان مواجهه با چالش‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌های نوین را نخواهد داشت.

داودی‌راد با اشاره به نام‌گذاری سال جاری، تصریح کرد: در استان مرکزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، علاوه بر انجام فعالیت‌های پژوهشی به‌روز، آموزش طیف گسترده‌ای از بهره‌برداران، مدیران و کارشناسان را در دستور کار قرار داده و در مسیر تربیت کشاورزان آینده گام برمی‌دارد.

وی ادامه داد: این مرکز با برخورداری از ظرفیت‌های علمی، عملی و امکانات آموزشی مناسب، همچنان به عنوان یک مرکز آموزشی کاربردی، با برگزاری دوره‌های مهارتی و تخصصی، نیروی انسانی بخش کشاورزی را با فناوری‌ها و تکنولوژی‌های نوین آشنا می‌کند.

سرپرست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی تاکید کرد: اداره آموزش بهره‌برداران مرکز در بخش‌های مختلفی از جمله آموزش روستاییان، کارکنان وظیفه نیروهای مسلح، مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)، مددجویان زندان‌ها، عشایر و همچنین شرکت‌ها و تشکل‌های کشاورزی فعالیت دارد که شامل تعاونی‌های تولید، گلخانه‌ها، دامداری‌ها و مرغداری‌ها می‌شود.

وی افزود: توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در مرکز، سازمان جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط از مهم‌ترین مأموریت‌های این مجموعه است.

داودی راد با بیان اینکه ۶۲ هزار نفر روز آموزش کشاورزی در سال گذشته برگزار شد بیان کرد: در این راستا، پارسال تعداد چهار هزار و ۷۱ نفر روز دوره آموزشی ضمن خدمت برای مدیران، کارکنان و اعضای هیأت علمی و محققان برگزار شده است.

وی گفت: در حوزه ارتقای سطح سواد و مهارت‌آموزی بزرگسالان نیز، این مرکز با اجرای دوره‌های سنجش مهارت در چهار رشته شامل تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی، ایجاد و نگهداری فضای سبز، کشت مکانیزه و تولید نهال و جنگل‌کاری، بیش از ۱۰ هزار نفرـروز آموزش در واحدهای اراک و ساوه ارائه کرده است.

سرپرست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی با اشاره به تربیت نسل آینده کشاورزان گفت: در هنرستان کشاورزی شهرستان ساوه، ۱۱۳ دانش‌آموز در رشته‌های امور باغی و ماشین‌های کشاورزی در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشغول به تحصیل هستند که نقش مهمی در تأمین نیروی انسانی متخصص این بخش در آینده خواهند داشت.

