  1. استانها
  2. مرکزی
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶

جهانگیری: آموزش به دانش‌آموختگان در مرکزی ۱۳۴ درصد رشد یافت

جهانگیری: آموزش به دانش‌آموختگان در مرکزی ۱۳۴ درصد رشد یافت

اراک- معاون آموزش و پژوهش اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مرکزی گفت: آموزش به دانش‌آموختگان این استان با تحقق ۱۳۴ درصدی اهداف پیش‌بینی‌شده، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهانگیری ظهر یکشنبه در نشست هم‌اندیشی «با هم برای ایران» در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: در چارچوب «جهاد تبیین»‌ بر نقش راهبردی آموزش‌های مهارتی در تحقق اشتغال پایدار و کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید شده است.

وی افزود: مأموریت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به‌عنوان زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارائه آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار و مبتنی بر رویکرد تقاضامحور و شرایط زیست‌بوم مهارتی هر منطقه است.

جهانگیری تصریح کرد: در استان مرکزی، ۲۰ مرکز دولتی آموزش فنی و حرفه‌ای و بیش از ۳۷۰ آموزشگاه آزاد دارای مجوز، در حال ارائه آموزش‌های مهارتی به مهارت‌آموزان و کارجویان هستند.

وی ادامه داد: در سال گذشته، ۱۶ جامعه هدف از اقشار مختلف جامعه از جمله شهروندان، روستاییان، دانش‌آموختگان، دانشجویان، دانش‌آموزان، شاغلان، زندانیان، افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار و سایر گروه‌های هدف، تحت پوشش آموزش‌های مهارتی قرار گرفتند.

معاون آموزش و پژوهش اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مرکزی تاکید کرد: عملکرد استان مرکزی در سال گذشته در حوزه آموزش‌های مهارتی با تحقق ۸۲ درصدی تعهدات همراه بوده است.

وی افزود: در برخی گروه‌ها از جمله دانش‌آموختگان (۱۳۴ درصد) و دانش‌آموزان (۱۲۱ درصد) تحقق برنامه‌ها فراتر از هدف‌گذاری و در گروه افراد دارای معلولیت نیز ۲۸ درصد ثبت شده است.

جهانگیری بیان کرد: با توجه به جایگاه مطلوب استان در سطح کشور در حوزه آموزش‌های مهارتی، این موفقیت، حاصل تلاش مجموعه همکاران، تعامل دستگاه‌ها و همراهی بخش خصوصی است.

وی گفت: تداوم توسعه آموزش‌های مهارتی متناسب با نیازهای واقعی جامعه، مورد تأکید است.

کد مطلب 6825801

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها