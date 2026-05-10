به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهانگیری ظهر یکشنبه در نشست هم‌اندیشی «با هم برای ایران» در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: در چارچوب «جهاد تبیین»‌ بر نقش راهبردی آموزش‌های مهارتی در تحقق اشتغال پایدار و کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید شده است.

وی افزود: مأموریت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به‌عنوان زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارائه آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار و مبتنی بر رویکرد تقاضامحور و شرایط زیست‌بوم مهارتی هر منطقه است.

جهانگیری تصریح کرد: در استان مرکزی، ۲۰ مرکز دولتی آموزش فنی و حرفه‌ای و بیش از ۳۷۰ آموزشگاه آزاد دارای مجوز، در حال ارائه آموزش‌های مهارتی به مهارت‌آموزان و کارجویان هستند.

وی ادامه داد: در سال گذشته، ۱۶ جامعه هدف از اقشار مختلف جامعه از جمله شهروندان، روستاییان، دانش‌آموختگان، دانشجویان، دانش‌آموزان، شاغلان، زندانیان، افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار و سایر گروه‌های هدف، تحت پوشش آموزش‌های مهارتی قرار گرفتند.

معاون آموزش و پژوهش اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مرکزی تاکید کرد: عملکرد استان مرکزی در سال گذشته در حوزه آموزش‌های مهارتی با تحقق ۸۲ درصدی تعهدات همراه بوده است.

وی افزود: در برخی گروه‌ها از جمله دانش‌آموختگان (۱۳۴ درصد) و دانش‌آموزان (۱۲۱ درصد) تحقق برنامه‌ها فراتر از هدف‌گذاری و در گروه افراد دارای معلولیت نیز ۲۸ درصد ثبت شده است.

جهانگیری بیان کرد: با توجه به جایگاه مطلوب استان در سطح کشور در حوزه آموزش‌های مهارتی، این موفقیت، حاصل تلاش مجموعه همکاران، تعامل دستگاه‌ها و همراهی بخش خصوصی است.

وی گفت: تداوم توسعه آموزش‌های مهارتی متناسب با نیازهای واقعی جامعه، مورد تأکید است.