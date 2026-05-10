به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رستمی ظهر یکشنبه در در نشست هماندیشی «با هم برای ایران» در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: با توجه به اینکه استانداردهای مهارتی هر پنج سال یکبار بهروزرسانی میشوند، فرآیند آموزش، آزمون و ارائه خدمات در سازمان فنی و حرفهای کاملاً مستقل اما در ارتباط مستقیم با بازار کار تعریف شده است.
وی افزود: مهارت، تبدیل دانایی به توانایی است اما بخشی از جامعه هدف در سطح دانش متوقف مانده و از کاربرد عملی آموختههای خود بیبهره است، در حالی که مهارت این دانش را به خدمت جامعه و تولید تبدیل میکند.
رستمی تصریح کرد: آموزشها از سن ۱۵ سال به بالا برای گروههای مختلف از جمله دانشآموزان، دانشجویان، زنان سرپرست خانوار، سربازان وظیفه، زندانیان و حتی آسیبدیدگان اجتماعی و افراد تحت درمان در کمپهای ترک اعتیاد ارائه میشود.
وی ادامه داد: در سال گذشته بیش از ۳۴ هزار نفر در مراکز دولتی و حدود ۳۰۰ آموزشگاه آزاد استان تحت پوشش آموزشهای مهارتی قرار گرفتند و عملکرد استان با تحقق ۱۲۶ درصدی تعهدات، ۲۶ درصد فراتر از هدفگذاری سالانه بوده است.
مدیرکل فنی و حرفهای استان مرکزی تاکید کرد: بر اساس پایشهای انجامشده در تابستان و پاییز ۱۴۰۳، کمبود نیروی کار ماهر پنجمین مانع اصلی توسعه کسبوکارها بوده است و این در حالی است که همزمان با وجود تعداد بالای فارغالتحصیلان، بازار کار همچنان با فقر مهارتی مواجه است.
وی تاکید کرد: برآوردها نشان میدهد بین سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ حدود ۱۷۰ میلیون شغل جدید ایجاد و در مقابل ۹۲ میلیون شغل حذف خواهد شد.
رستمی افزود: تا سال ۲۰۲۷ حدود ۴۴ درصد مهارتهای کلیدی نیروی کار تغییر میکند و ۶۰ درصد شاغلان نیازمند آموزشهای مهارتی جدید خواهند بود.
وی بیان کرد: آموزش مهارتی میتواند بهطور میانگین ۱۰ درصد افزایش دستمزد و حدود ۳.۳ درصد بهبود بهرهوری نیروی کار ایجاد کند؛ در حالی که ارتقای بهرهوری، یکی از الزامات تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور است.
مدیرکل فنی و حرفهای استان مرکزی با اشاره به نتایج ارزیابیهای بینالمللی گفت: ایران از نظر مدتزمان آموزش در میان ۱۴۰ کشور رتبه ۶۱ را دارد، اما در شاخص مهارت فارغالتحصیلان رتبه ۱۳۶ و در سرمایهگذاری آموزشی نیروی کار رتبه ۱۳۴ را کسب کرده است.
وی افزود: میزان اثربخشی آموزشها در کشور تنها ۲.۱ از ۵ و میزان سازگاری آن با نیاز بازار کار ۲.۱۴ ارزیابی شده است.
رستمی تصریح کرد: تنها ۲۱ درصد آموزشهای دانشگاهی با رستههای شغلی اولویتدار همخوانی دارد و این رقم در آموزش عالی غیرکاربردی بسیار پایین است؛ در حالی که در آموزشهای مهارتی این میزان به حدود ۳۷ درصد میرسد.
وی ادامه داد: در استان مرکزی بهطور میانگین ۶۰ درصد مهارتآموختگان وارد بازار کار میشوند و در برخی استانها مانند گلستان این نسبت وضعیت مطلوبتری دارد که در این میان، در استانهایی همچون کرمان اگرچه نرخ اشتغال بالاست اما همراستایی شغلی کمتر مشاهده میشود.
رستمی تاکید کرد: راهاندازی کنسرسیوم مهارت، توسعه آموزشهای تقاضامحور و اجرای طرحهایی مانند همنوا از جمله اقدامات برای کاهش فاصله آموزش و صنعت بوده است.
وی با اشاره به برنامه توسعه آموزشهای مهارتی استان در بازه ۱۴۰۱ تا سال گذشته افزود: این برنامه با رشد ۱۱۶ درصدی در برخی مراکز آموزشی، نتایج قابل توجهی به همراه داشته و با مشارکت دستگاههای اجرایی، استانداری و نمایندگان مجلس تدوین و اجرا شده است.
رستمی بیان کرد: هدف اصلی سازمان فنی و حرفهای، تربیت نیروی ماهر متناسب با نیاز صنایع و ارتقای بهرهوری نیروی انسانی است و دورههای آموزشی از یک تا شش ماه بهصورت مهارتمحور و متناسب با نیاز بنگاههای اقتصادی طراحی شدهاند.
آموزش فنی و حرفهای متولی اصلی آموزشهای مهارتی غیررسمی در کشور است
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان مرکزی با اشاره به نقش آموزشهای مهارتی در نظام آموزشی کشور گفت: سازمان آموزش فنی و حرفهای با سابقهای بیش از ۵۰ سال، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۵۹ از ادغام چند نهاد آموزشی شکل گرفته و امروز بهعنوان متولی اصلی آموزشهای مهارتی غیررسمی در کشور فعالیت میکند.
وی افزود: آموزشهای رسمی در کشور منجر به اخذ مدارک تحصیلی مانند دیپلم و مدارک دانشگاهی میشود، در حالی که آموزشهای غیررسمی ماهیت مهارتی، کوتاهمدت و انعطافپذیر داشته و ارتباط مستقیمتری با نیازهای بازار کار دارند.
رستمی تصریح کرد: این آموزشها مکمل مسیرهای رسمی بوده و بسیاری از فراگیران پس از طی آموزشهای رسمی برای کسب مهارتهای کاربردی به این حوزه مراجعه میکنند.
وی ادامه داد: مأموریت اصلی سازمان، ارائه آموزشهای مهارتی متناسب با نیاز بازار کار است و ساختار آموزشی آن بهگونهای طراحی شده که همگام با تحولات فناوری و نیازهای شغلی بهروزرسانی شود.
رستمی با اشاره به جایگاه بینالمللی گواهینامههای مهارتی این سازمان تأکید کرد: ایران عضو سازمان جهانی کار بوده و این سازمان با بیش از ۱۸۰ کشور عضو، استانداردهای مهارتی را بر اساس نیاز روز بازار کار تدوین و بهروزرسانی میکند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان مرکزی افزود: بر همین اساس، محتوای آموزشی در بازههای زمانی مشخص، بهطور متوسط هر پنج سال یکبار بازنگری شده و استانداردهای منسوخ از چرخه آموزش حذف میشوند.
وی بیان کرد: این ویژگی موجب شده است که محتوای مهارتی در کشورهای عضو، از جمله ایران، همراستا و نزدیک به یکدیگر باشد و افراد آموزشدیده در این نظام بتوانند از مهارتهای قابل تطبیق در سطح بینالمللی برخوردار شوند.
رستمی بیان کرد: استانداردسازی، بهروزرسانی مستمر محتوا و تفکیک فرآیند آموزش و ارزیابی موجب شده گواهینامههای مهارتی سازمان فنی و حرفهای از اعتبار بینالمللی برخوردار بوده و در بسیاری از کشورهای عضو ILO برای اشتغال و دریافت ویزای کار مورد پذیرش قرار می گیرد.
