به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، شاخصهای بازار سهام اروپا روز دوشنبه در حالی کاهش یافتند که سرمایهگذاران همچنان تحولات خاورمیانه و احتمال تشدید تنشهای تجاری از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، را زیر نظر دارند.
شاخص فراگیر اروپایی «استاکس ۶۰۰» تا ساعت ۱۲:۵۲ بعدازظهر به وقت لندن با افت ۰.۵ درصدی روبهرو شد و روند صعودی ابتدای معاملات صبح را معکوس کرد.
در فرانکفورت شاخص «دکس» ۰.۱ درصد کاهش یافت، در پاریس شاخص «کک ۴۰» یک درصد افت کرد و شاخص «فوتسی امآیبی» در میلان نیز ۰.۷ درصد پایین آمد. بازار بورس لندن نیز بهدلیل تعطیلات بهاری در بریتانیا بسته بود.
با این حال، بیشتر بخشهای بازار منطقهای در محدوده مثبت قرار داشتند و بخش مخابرات با رشد ۱.۲ درصدی پیشتاز بود. در این میان، سهام شرکت نوکیا در معاملات اولیه حدود ۷ درصد جهش کرد و از ابتدای سال جاری رشد قابلتوجهی را ثبت کرده است. این افزایش پس از اعلام خرید بخش دسترسی بیسیم ثابت نوکیا توسط شرکت «اینسیگو» در روز پنجشنبه رخ داد.
در مقابل، سهام خودروسازان اروپایی در معاملات اولیه روز دوشنبه ۱.۶ درصد سقوط کرد. این کاهش پس از آن رخ داد که ترامپ روز جمعه اعلام کرد قصد دارد تعرفه واردات خودرو و کامیون از اتحادیه اروپا را به ۲۵ درصد افزایش دهد. کمیسیون اروپا نیز اعلام کرده است که در حال بررسی گزینههای مختلف برای واکنش به این اقدام است.
در میان شرکتها، سهام «کانتیننتال» در پایینترین سطح شاخص استاکس ۶۰۰ قرار گرفت و ۵.۲ درصد افت کرد. همچنین سهام مرسدسبنز ۱.۹ درصد و فولکسواگن ۱.۷ درصد کاهش یافت.
این تهدید تعرفهای در حالی مطرح شده که دیوان عالی آمریکا در ماه فوریه بخشهایی از سیاست تعرفهای ترامپ را لغو کرده بود.
همزمان، ترامپ طرح جدیدی با عنوان «پروژه آزادی» برای کمک به کشتیهایی که امکان عبور از تنگه هرمز را ندارند اعلام کرده است. بر اساس این طرح، ممکن است حدود ۱۵ هزار نیروی نظامی، ناوشکنهای موشکانداز و بیش از ۱۰۰ فروند هواپیما برای هدایت کشتیهای تجاری در این مسیر حیاتی به کار گرفته شوند.
در همین حال، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی در شمال شهر فجیره در امارات متحده عربی هدف اصابت پرتابه قرار گرفته است.
نظر شما