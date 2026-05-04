به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا به شبکه فاکس‌نیوز گفت: دونالد ترامپ؛ رئیس‌جمهور آمریکا و شی جین پینگ، همتای چینی اش در تماس‌های خود درباره موضوع ایران گفت‌وگو کرده و پیام‌هایی در این خصوص تبادل کرده‌اند.

وی با درخواست از دولت پکن برای همکاری برای بازشدن تنگه هرمز اعلام کرد: از چین می‌خواهیم به تلاش‌های ما برای بازگشایی تنگه هرمز ملحق شود.

بسنت با اعتراف به بحران سوخت ناشی از بسته شدن تنگه هرمز خطاب به مردم آمریکا مدعی شد: در زمینه قیمت انرژی، کمک‌هایی برای شهروندان آمریکایی در راه است.