۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۱۶

رایزنی ترامپ و رئیس‌جمهور چین درباره ایران

وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که رئیس‌جمهور این کشور و همتای چینی‌اش درباره موضوع ایران گفت‌وگو کرده‌اند و واشنگتن از پکن خواسته است تا در تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز همکاری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا به شبکه فاکس‌نیوز گفت: دونالد ترامپ؛ رئیس‌جمهور آمریکا و شی جین پینگ، همتای چینی اش در تماس‌های خود درباره موضوع ایران گفت‌وگو کرده و پیام‌هایی در این خصوص تبادل کرده‌اند.

وی با درخواست از دولت پکن برای همکاری برای بازشدن تنگه هرمز اعلام کرد: از چین می‌خواهیم به تلاش‌های ما برای بازگشایی تنگه هرمز ملحق شود.

بسنت با اعتراف به بحران سوخت ناشی از بسته شدن تنگه هرمز خطاب به مردم آمریکا مدعی شد: در زمینه قیمت انرژی، کمک‌هایی برای شهروندان آمریکایی در راه است.

    • IR ۰۵:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۵
      0 1
      پاسخ
      الان بهترین زمان است چین تایوان را به خاک خودش ملحق کند و بساط آمریکا در تایوان جمع کند . امریکا ضعیف شده
    • علی IR ۰۸:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۵
      0 0
      پاسخ
      اصلا وابداقصد توهین وهتک حرمت ملت آمریکاراندارم که رهبرکبیر شهیدمان همواره بر تکریم واحترام آنان اهتمام داشتند اما خدا پیغمبری این چه رییس جمهوریست که برای خودتان انتخاب کرده اید؟؟!!نه فهمو شعور درستوحسابی داردنه درک درست ازدنیا وجغرافیاوکشورها.نه روابط بین اللمل میفهمد...نه سجایای اخلاقی درستوحسابی دارد....نه راستگوست که میزان دروغهایش ازخود شیطان هم جلوترزده!!!!نه عقل سالم ومهمترازهمه قدرت تشخیص بدازخوب راداراست.حتی بقدری احمق وابله است که لطف ومرحمت طرف مقابل رابه پای ضعف وترس اومیگذارد!!!!!

