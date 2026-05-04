اولین گوساله‌ گوزن زرد ایرانی در سال جدید در سایت فندقلو متولد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث سفیدی از تولد نخستین گوساله گوزن زرد ایرانی در سایت احیا و تکثیر فندقلو در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: شرایط زیستی برای زادآوری گوزن‌زرد ایرانی در سایت احیا و تکثیر فندقلو در سال جاری مناسب بوده و بنابراین احتمال افزایش جمعیت متولدین سال جاری با توجه به آبستن بودن تعدادی دیگر از گوزن‌های زرد ماده این سایت وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه کارشناسان حیات وحش اداره کل به صورت مستمر وضعیت زیستی این گونه را مورد پایش و بررسی قرار می‌دهند، ادامه داد:با توجه به تیپ گیاهی سایت فندقلو که عمدتاً دارای پوشش متراکم جنگلی است، گوزن ماده برای در امان ماندن از خطرات احتمالی نوزادان خود را پنهان می‌کند و امکان مشاهده نوزادان گوزن زرد در اولین روزهای تولد امکان پذیر نیست.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل خاطرنشان کرد: محیط بانان مستقر در سایت فندقلو با استفاده از دوربین های حفاظتی تصاویر تولد گوساله مذکور را از لحظات اولیه تولد ثبت و مشاهده کردند.

سفیدی افزود: سایت فندقلوی شهرستان نمین به وسعت ۷ هکتار در منطقه جنگلی به همین نام در مرز استان گیلان و اردبیل قرار دارد و به عنوان اکوتون دارای ارزش‌های اکولوژیکی قابل توجهی است که از اوایل سال ۱۴۰۲ به محلی برای تکثیر گوزن زرد ایرانی اختصاص داده شده است.