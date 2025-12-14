به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه عصر یکشنبه در نشست با رئیس اتحادیه اسکی و ورزشهای برفی کشور، با اشاره به عملکرد سه پیست اسکی روی برف و چمن در استان، اظهار کرد: حضور ناظران فدراسیون برای ارزیابی وضعیت کنونی و رفع کاستیهای احتمالی پیستها، بهمنظور برگزاری رقابتها در سطوح کشوری و بینالمللی لازم است.
وی افزود: راه دسترسی به پیست اسکی فندقلو به طول دو کیلومتر و با بودجه شش میلیارد تومانی در سال آینده بازسازی و آسفالت خواهد شد.
استاندار اردبیل گفت: فراهمآوری زیرساختهای لازم پیستهای اسکی از جمله مسیرهای تردد، خدمات فوریتهای پزشکی و ماشینآلات سنگین نیز برای استقبال شایستهتر از ورزشکاران رشتههای زمستانی در دست اقدام است.
رئیس اتحادیه اسکی و ورزشهای برفی ایران نیز در این دیدار با اشاره به تواناییهای فنی پیستهای اسکی استان اردبیل اظهار داشت: این پیستها گنجایش میزبانی از رویدادهای ملی و جهانی را دارا هستند.
بهرام ساوه شمشکی تأکید کرد: فراهمآوری لوازم ورزشی اسکی نیز با پشتیبانی فدراسیون جهانی و داخلی انجام خواهد پذیرفت.
