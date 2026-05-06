مهران امانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در هفته جاری صد درصد نانوایی های شهر عنبران و نمین مورد بازرسی قرار گرفته اند اظهارکرد: در بازرسی های به عمل آمده از نانوایی های شهرستان، فروش اجباری نان کنجدی و وزن بزرگتر از حد معمول نان مشاهده شده است که در صورت تداوم، سهمیه آرد متخلفین قطع و به تعزیزات حکومتی معرفی خواهند شد.

وی با بیان اینکه از ابتدای هفته جاری گشت تلفیقی متشکل از نماینده فرمانداری، ادارات صنعت، معدن تجارت، جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی با مراجعه به نانوایی ها، توضیحات لازم را در ارتباط با نحوه پخت ارائه داده اند افزود: هدف از این بازرسی ها اجرای دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی، نظارت بر قیمت‌گذاری، کیفیت و وزن نان بود و جهت رفاه حال مردم بازرسی ها تداوم خواهد داشت.

فرماندار شهرستان نمین با بیان اینکه از ابتدای سال جاری چندین نانوا جهت اعمال قانون به تعزیرات حکومتی معرفی شده اند ادامه داد: دستگاه های مرتبط در برخورد با هرگونه سوءاستفاده و تخلف در حوزه آرد و نان مماشعت نخواهند کرد. چرا که مهم‌ترین مسئله در شرایط کنونی ثبات بازار و جلب رضایت مردم است.

امانی با تاکید بر اینکه هیچ گونه مشکلی در توزیع و تأمین آرد نانوایی‌ها وجود ندارد بیان کرد: نانوایان عزیز در پخت و فروش نان دقت لازم را داشته باشند تا سهمیه آنها کسر نگردد. عموماً بی دقتی نانوایان باعث کسر سهمیه آن ها می شود.

وی با بیان اینکه خانواده ها از یک کارت ثابت صرفا برای خرید نان استفاده نکنند به این دلیل که سامانه نان (نانینو) این اقدام را تخلف به حساب می آورد تصریح کرد: مردم در خرید و مصرف نان صرفه جویی کنند. در بعضی از مواقع فروش نان از حد معمول فراتر می رود.

فرماندار نمین با اشاره به اینکه بازرسان آموزش ها و توصیه های لازم را دریافت کرده اند خاطر نشان کرد: اهالی شهرستان نمین در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه آرد و نان از جمله گران فروشی، کم فروشی، عدم کیفیت و بهداشت به اداره صنعت، معدن و تجارت گزارش دهند