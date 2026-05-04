مهاجرانی: مردم از خرید هیجانی ارز پرهیز کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در گفتگوی تلویزیونی خود با مردم، با اشاره به گذشت ۶۵ روز از آغاز جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان، اظهار کرد: در طول این ایام شاهد انسجام ملی بی نظیری بودیم که همه اقشار مردم در کنار نیروهای مسلح، در کنار سپاه پاسداران و در کنار ارتش و در کنار بسیجیان دلاور توانستند جلوه زیبایی از ایرانی بودن را به تصویر بکشند.

وی ادامه داد: نوسانی که در قیمت های ارز مشاهده شده است ناشی از بازگشایی بازارها است و بیش از آنکه ناشی از تغییرات بنیادین در متغیرهای اقتصاد کلان باشد، تحت تاثیر هیجانات مقطعی و انتظارات کوتاه مدت و رفتارهای احتیاطی برخی از فعالان بازار شکل گرفته است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: خرید ارز در فضای پر التهاب بر پایه انتظارات روانی همواره با مخاطره همراه است. در صورت تغییر شرایط بازار خریداران هیجانی ممکن است که با زیان قابل توجهی مواجه شوند. لذا بانک مرکزی اعلام کرده است که در این زمینه هموطنان عزیز هوشیار باشند و از خرید هیجانی ارز پرهیز کنند.