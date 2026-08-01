به گزارش خبرنگار مهر، محمد مبین بعد از ظهر شنبه در جریان بازدیدهای میدانی از روند خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی، با حضور در ایستگاه راه‌آهن کرمانشاه، وضعیت ارائه خدمات به مسافران و زائران را مورد ارزیابی قرار داد.

وی در این بازدید، از بخش‌های مختلف ایستگاه راه‌آهن کرمانشاه دیدن کرد و ضمن بررسی کیفیت خدمات ارائه‌شده، در جریان اقدامات انجام‌شده برای پذیرش، اسکان و رفاه زائران اربعین قرار گرفت.

فرماندار کرمانشاه همچنین با حضور در مواکب مستقر در ایستگاه راه‌آهن، از نزدیک روند اسکان زائران، پذیرایی و ارائه سایر خدمات را بررسی کرد و بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات و فراهم کردن شرایط مناسب برای رفاه زائران در مسیر تردد تأکید کرد.

مبین در ادامه بازدیدهای خود، از تعدادی از مواکب حسینی مستقر در مسیر بازگشت زائران به شهرهای مختلف کشور بازدید و از تلاش‌های شبانه‌روزی موکب‌داران، نیروهای مردمی و خادمان اربعین قدردانی کرد.

وی در جریان این بازدیدها، ضمن گفت‌وگو با مسئولان مواکب، از نزدیک در جریان نحوه خدمات‌رسانی، میزان امکانات موجود و مسائل و درخواست‌های مطرح‌شده قرار گرفت و بر پیگیری مشکلات و تأمین نیازهای مورد نیاز برای استمرار خدمت‌رسانی مطلوب تأکید کرد.

فرماندار کرمانشاه با اشاره به نقش مؤثر مواکب مردمی در میزبانی از زائران اربعین، اظهار کرد: مشارکت مردم در کنار دستگاه‌های اجرایی، جلوه‌ای از همدلی و فرهنگ میزبانی مردم کرمانشاه است و نقش مهمی در ارائه خدمات شایسته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) دارد.

وی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان با هماهنگی کامل در کنار مواکب و مجموعه‌های مردمی قرار دارند تا خدمات‌رسانی به زائران اربعین در مسیر بازگشت با نظم، کیفیت و آرامش مطلوب ادامه یابد.