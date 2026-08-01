به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، همزمان با روز ملی اهدای خون، به صورت سرزده در ستاد مرکزی سازمان انتقال خون ایران حضور یافت و بر اهمیت تامین خون سالم به عنوان اولویت دولت تاکید کرد.
وی در این دیدار به طور ویژه از مدیرعامل سازمان انتقال خون بابت اعتماد به بانوان انتقال خون تشکر کرد.
بهروز آذر، انتصاب زنان در پستهای کلیدی نظیر معاونت و مدیریت ادارات کل انتقال خون استانها را شایسته تحسین دانست.
معاون رئیسجمهور گفت: مهمترین موضوعی که دولت چهاردهم دنبال میکند، حفظ جان انسانها است.
وی، پویشهای «نه به تصادف» و «همه با هم علیه سرطان» را نمونهای بارز از عملکرد دولت در مسیر حفظ سلامت هموطنان خواند.
بهروز آذر تاکید کرد: تهیه خون مورد نیاز مراکز درمانی و حفظ جان بیماران برای دولت چهاردهم بسیار مهم و حائز اهمیت است.
وی همچنین از عملکرد موفق و ایستادگی سازمان انتقال خون در بحرانهای اخیر قدردانی کرد.
معاون رئیسجمهور، خطاب به مدیران سازمان انتقال خون، گفت: سپاس که در بحرانهای اخیر تمامقد ایستادید و نگذاشتید آب در دل مردم تکان بخورد.
در پایان این نشست، احمد قرهباغیان، مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران گزارشی از عملکرد و دستاوردهای سازمان انتقال خون ارائه داد.
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