  1. استانها
  2. اصفهان
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۱۵

سقف سنی اهدای خون برداشته شد

سقف سنی اهدای خون برداشته شد

اصفهان - مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از برداشته شدن سقف سنی اهدای خون خبر داد.

کیان دهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سقف سنی اهدای خون که تاکنون ۶۵ سال بود برداشته شد و افراد بالای ۶۵ سال سن با مراجعه به مراکز اهدای خون، توسط پزشک و مدیر پزشکی مرکز، معاینه و مشاوره شده و در صورت داشتن شرایط عمومی اهدای خون می توانند قسمتی از خون خود را اهدا کنند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان اذعان کرد: از هر واحد خون اهدایی، حداقل سه فرآورده خونی تولید و سه بیمار می توانند در صورت نیاز به این فرآورده ها با استفاده از آنها، ادامه حیات پیدا کنند.

وی ادامه داد: حداقل سن اهدای خون، ۱۸ سال می باشد و آقایان هر سه ماه یک بار و خانم ها هر چهار ماه یک بار امکان اهدای خون دارند و با اهدای خون به غیر از نجات جان دیگر انسانها، خود فرد اهداکننده هم از برکات جسمی، روحی و اجتماعی اهدای خون بهرمند می گردد.

کد مطلب 6820171

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها