سقف سنی اهدای خون برداشته شد

کیان دهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سقف سنی اهدای خون که تاکنون ۶۵ سال بود برداشته شد و افراد بالای ۶۵ سال سن با مراجعه به مراکز اهدای خون، توسط پزشک و مدیر پزشکی مرکز، معاینه و مشاوره شده و در صورت داشتن شرایط عمومی اهدای خون می توانند قسمتی از خون خود را اهدا کنند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان اذعان کرد: از هر واحد خون اهدایی، حداقل سه فرآورده خونی تولید و سه بیمار می توانند در صورت نیاز به این فرآورده ها با استفاده از آنها، ادامه حیات پیدا کنند.

وی ادامه داد: حداقل سن اهدای خون، ۱۸ سال می باشد و آقایان هر سه ماه یک بار و خانم ها هر چهار ماه یک بار امکان اهدای خون دارند و با اهدای خون به غیر از نجات جان دیگر انسانها، خود فرد اهداکننده هم از برکات جسمی، روحی و اجتماعی اهدای خون بهرمند می گردد.