به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر دوشنبه در آیین گرامیداشت مقام معلم،ضمن تبریک این روز به همه معلمان پرتلاش آموزش وپرورش شهرستان دیلم، نقش معلمان را در تربیت نسل آینده‌ساز بی‌بدیل دانست و بر تقویت زیرساخت‌های آموزشی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، تأکید کرد.

فرماندار دیلم با قدردانی از فداکاری معلمان در شرایط دشواری مانند همه‌گیری کرونا در گذشته و همچنین جنگ تحمیلی صهیونی_آمریکایی، نقش‌آفرینی فرهنگیان را سرمایه اجتماعی ماندگار خواند و حضور فعال معلمان و دانش‌آموزان در عرصه‌های آموزشی، فرهنگی،اجتماعی، مذهبی و ورزشی را ستود.

وی ضمن تأکید بر تقویت زیرساخت‌ها از افزایش اعتبار در کمیته برنامه ریزی سال ۱۴۰۵ برای توسعه فضاهای آموزشی، تجهیز مدارس و هوشمندسازی کلاس‌ها خبر داد و گفت: امروزه مدارس باید کانون یادگیری خلاق، مهارت‌محور و آینده‌نگر باشند.

فرماندار دیلم درپایان با اشاره به لزوم همگامی با تحولات علمی، خواستار مشارکت همه نهادها وخیرین ، بیش از پیش در حمایت از مجموعه آموزش و پرورش شد.