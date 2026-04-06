به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح دوشنبه در بازدید از آموزش و پرورش بوشهر با اشاره به نقش اجتماعی فرهنگیان در شرایط کنونی، اظهار کرد: همزمان با انجام امور آموزشی در بستر مجازی، حضور فرهنگیان در میدان و در میان مردم برای انجام امور داوطلبانه و جهادی نیز ادامه دارد.

فرماندار بوشهر افزود: معلمان و کارکنان آموزش‌ و پرورش شهرستان بوشهر همواره در عرصه‌های خدماتی پشتیبانی و کمک‌رسانی پیشگام بوده‌اند و این روحیه جهادی در کنار مسئولیت‌های آموزشی، افتخاری بزرگ برای جامعه فرهنگی شهرستان بوشهر است.

وی با اشاره به تأکید استاندار بر استفاده بهینه از شبکه شاد، گفت: انتظار می‌رود معلمان و دانش‌آموزان شهرستان بوشهر فرآیند آموزشی را بدون وقفه ادامه دهند و خانواده‌ها نیز نظارت لازم را بر عملکرد فرزندان خود داشته باشند.

حتی یک روز نیز در تقویم آموزشی تعطیل نمی‌شود

فرماندار بوشهر با استناد به تأکیدات استاندار بر تقویت شبکه شاد و با اشاره به اظهارات مدیرکل آموزش و پرورش مبنی بر عدم تعطیلی آموزش حتی برای یک روز، به نظارت بر ساعت کاری مدارس و ارتقای زیرساخت‌های آموزشی در سطح شهرستان تأکید کرد.

وی ضمن اشاره به لزوم استفاده بهینه از شبکه شاد توسط معلمان و دانش‌آموزان، اظهار داشت: خوشبختانه در سطح شهرستان بوشهر، زیرساخت‌های شبکه شاد نسبت به گذشته بهبود و ارتقاء یافته و کیفیت محتوای آموزشی ارائه شده در این بستر مطلوب ارزیابی می‌شود.

مظفری با بیان اینکه آموزش حتی یک روز نیز در تقویم آموزشی تعطیل نمی‌شود، تصریح کرد: نظارت مستمر بر عملکرد کادر آموزشی مدارس در دستور کار قرار دارد.

فرماندار بوشهر ضمن تأکید بر اینکه تا بهبود کامل شرایط، آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها به صورت غیرحضوری ادامه خواهد یافت، اظهار داشت: بر اساس مصوبات، همه فرآیندهای آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی مدارس و دانشگاهی تا زمانی که شرایط برای برگزاری حضوری و ایمن کلاس‌ها مساعد نشود، از طریق بسترهای مجازی پیگیری خواهد شد.