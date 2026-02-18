۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۵۸

برگزیدگان کنکور در دیلم تجلیل شدند

بوشهر- با حضور مسئولان از برگزیدگان کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ در دیلم تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دیلم عصر چهارشنبه در آیین تجلیل از برگزیدگان کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ در دیلم گفت: ۷۶ نفر از داوطلبان این شهرستان در کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ موفق به قبولی در رشته‌های مختلف و دانشگاه‌های ممتاز کشور شدند.

اسماعیل کاظمی اظهار کرد: این موفقیت ارزشمند، حاصل تلاش، پشتکار و همت والای دانش‌آموزان، همراهی خانواده‌ها و زحمات معلمان و مدیران آموزشی است و مایه افتخار برای همه مردم این شهرستان محسوب می‌شود.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان دیلم با بیان اینکه جوانان سرمایه‌های اصلی جامعه هستند، افزود: دانش‌آموزان موفق امروز، مدیران و مسئولان آینده این دیار خواهند بود و مسیر توسعه و پیشرفت شهرستان در سال‌های آینده به دست همین نسل فرهیخته رقم خواهد خورد.

وی با تاکید بر اهمیت علم‌آموزی در دنیای امروز ادامه داد: هر اندازه در مسیر کسب دانش پیش برویم، در برابر گستره بی‌پایان علم اندک است؛ از این رو حرکت مستمر در مسیر آموزش و ارتقای تخصص، ضرورتی انکارناپذیر برای پیشرفت کشور است.

کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های آموزشی شهرستان گفت: در راستای هوشمندسازی مدارس، تاکنون ۲۰ کلاس درس در مدارس دیلم هوشمند شده است و این روند تا پوشش کامل مدارس ادامه خواهد داشت.

وی تاکید کرد: تخصص و توانمندی نسل جوان، نیاز اساسی جامعه برای دستیابی به توسعه پایدار است و حمایت از نخبگان علمی، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور به شمار می‌رود.

فرماندار دیلم از مدیران آموزش و پرورش و مدارس، معلمان و همه دست‌اندرکاران نظام آموزشی شهرستان قدردانی کرد.

در پایان این آیین از برگزیدگان کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ تجلیل شد.

