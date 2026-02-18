برگزیدگان کنکور در دیلم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دیلم عصر چهارشنبه در آیین تجلیل از برگزیدگان کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ در دیلم گفت: ۷۶ نفر از داوطلبان این شهرستان در کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ موفق به قبولی در رشتههای مختلف و دانشگاههای ممتاز کشور شدند.
اسماعیل کاظمی اظهار کرد: این موفقیت ارزشمند، حاصل تلاش، پشتکار و همت والای دانشآموزان، همراهی خانوادهها و زحمات معلمان و مدیران آموزشی است و مایه افتخار برای همه مردم این شهرستان محسوب میشود.
رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان دیلم با بیان اینکه جوانان سرمایههای اصلی جامعه هستند، افزود: دانشآموزان موفق امروز، مدیران و مسئولان آینده این دیار خواهند بود و مسیر توسعه و پیشرفت شهرستان در سالهای آینده به دست همین نسل فرهیخته رقم خواهد خورد.
وی با تاکید بر اهمیت علمآموزی در دنیای امروز ادامه داد: هر اندازه در مسیر کسب دانش پیش برویم، در برابر گستره بیپایان علم اندک است؛ از این رو حرکت مستمر در مسیر آموزش و ارتقای تخصص، ضرورتی انکارناپذیر برای پیشرفت کشور است.
کاظمی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه زیرساختهای آموزشی شهرستان گفت: در راستای هوشمندسازی مدارس، تاکنون ۲۰ کلاس درس در مدارس دیلم هوشمند شده است و این روند تا پوشش کامل مدارس ادامه خواهد داشت.
وی تاکید کرد: تخصص و توانمندی نسل جوان، نیاز اساسی جامعه برای دستیابی به توسعه پایدار است و حمایت از نخبگان علمی، سرمایهگذاری برای آینده کشور به شمار میرود.
فرماندار دیلم از مدیران آموزش و پرورش و مدارس، معلمان و همه دستاندرکاران نظام آموزشی شهرستان قدردانی کرد.
در پایان این آیین از برگزیدگان کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ تجلیل شد.
