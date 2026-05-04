سرآمدان آموزشی دانشگاه لرستان تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی با حضور مسئولان دانشگاه لرستان، سرآمدان این دانشگاه به شرح زیر تجلیل شدند.

دکتر عزت‌اله قدم‌پور؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

دکتر فاطمه رضایی؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

دکتر محسن رحتمی؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

دکتر طاهره صادقی‌تحصیلی؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

دکتر محسن رشیدی؛ دانشکده مدیریت و اقتصاد.

دکتر پیمان خادمی؛ دانشکده دامپزشکی.

دکتر نیلوفر درستی؛ دانشکده شیمی.

دکتر امیرقاسم غضنفری‌مطلق؛ دانشکده علوم پایه.

دکتر احمد احمدی‌خلج؛ دانشکده علوم پایه.

مهندس نادر شجاعی؛ دانشکده فنی و مهندسی.

دکتر احسان مؤمنی؛ دانشکده فنی و مهندسی.

دکتر امیرحمزه حقی‌آبی؛ دانشکده کشاورزی.

دکتر فیض‌اله شهبازی؛ دانشکده کشاورزی.

دکتر جهانشیر شاکرمی؛ دانشکده کشاورزی.

دکتر جواد سوسنی؛ دانشکده منابع طبیعی.

دکتر پیمان حاتمی؛ مرکز آموزش عالی نورآباد، به نمایندگی از مراکز اقماری وابسته به دانشگاه لرستان.

دکتر هومن بسطامی؛ مدیر گروه آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه لرستان