گسترش بیمه سلامت، اولویت حمایت از اقشار ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلیمانی عصر دوشنبه در جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، بانوان و خانواده استان، توسعه پوشش بیمه سلامت را از محورهای مهم مدیریت استان عنوان کرد.

وی با اشاره به اهمیت دسترسی عادلانه به خدمات درمانی و دارویی اظهار کرد: گسترش بیمه در استان باید به‌صورت هدفمند و مستمر دنبال شود تا همه گروه‌های اجتماعی، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار، بتوانند از خدمات سلامت بهره‌مند شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه با بیان اینکه در برخی مناطق به‌ویژه نواحی حاشیه‌ای نیاز به اطلاع‌رسانی بیشتری وجود دارد، افزود: شناسایی افراد فاقد بیمه و تحت پوشش قرار دادن آنان باید با همکاری دستگاه‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.

سلیمانی با تأکید بر تقویت حمایت‌های بیمه‌ای تصریح کرد: افزایش سطح خدمات در حوزه درمان، دارو و مراقبت‌های پزشکی می‌تواند فشار اقتصادی بر خانواده‌ها را کاهش داده و دسترسی آنان به خدمات را تسهیل کند.

وی از تدوین برنامه‌ای برای توسعه پوشش بیمه در استان خبر داد و گفت: در این طرح، نقش دستگاه‌های مختلف برای شناسایی و حمایت از افراد فاقد بیمه مشخص شده و این موضوع به‌صورت جدی در حال پیگیری است.

معاون استاندار کرمانشاه توسعه بیمه را عاملی مؤثر در ارتقای سلامت اجتماعی دانست و افزود: توجه به سلامت جسمی و روانی جامعه نقش مهمی در بهبود شرایط اجتماعی دارد و این هدف از طریق تقویت زیرساخت‌های حمایتی محقق می‌شود.

سلیمانی با تأکید بر حمایت ویژه از اقشار آسیب‌پذیر، ساکنان مناطق حاشیه‌ای و خانواده‌های نیازمند بیان کرد: تسهیل دسترسی این گروه‌ها به خدمات درمانی از برنامه‌های اصلی حوزه اجتماعی استان است.

وی همچنین بر ضرورت توسعه مراکز آموزشی، مشاوره‌ای و درمانی تأکید کرد و گفت: تقویت این مراکز در حوزه‌های پیشگیری و درمان می‌تواند به ارتقای سطح آگاهی عمومی و بهبود خدمات کمک کند.

معاون سیاسی استاندار با اشاره به اهمیت هماهنگی بین دستگاه‌ها اظهار داشت: همکاری منسجم میان نهادهای اجرایی و حمایتی، مسیر تحقق اهداف در حوزه بیمه و خدمات اجتماعی را هموار می‌کند.

سلیمانی در پایان با تأکید بر نقش سازمان مدیریت و برنامه‌وبودجه استان خاطرنشان کرد: تأمین منابع و توسعه زیرساخت‌ها، زمینه گسترش پوشش بیمه سلامت و حمایت مؤثرتر از اقشار کم‌برخوردار را فراهم خواهد کرد.