به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر رضایی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با محمدمهدی ناصحی مدیرعامل بیمه سلامت، با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مراجعات مردم به فرمانداری مربوط به مسائل درمانی و بیمهای است، اظهار کرد: یکی از دغدغههای جدی مردم گلپایگان، هزینههای درمان و چگونگی بهرهمندی از خدمات بیمه سلامت است و انتظار میرود این دغدغه با برنامهریزی و حمایت بیشتر کاهش یابد.
فرماندار گلپایگان با قدردانی از خدمات بیمه سلامت در سطح کشور و استان، افزود: با وجود اقدامات انجام شده، همچنان در حوزه تأمین پزشک، تجهیزات، پوشش بیمهای و هزینهکرد مردم برای درمان، نیازمند توجه ویژهتری هستیم تا مردم گلپایگان احساس کنند در این حوزه تنها نیستند.
رضایی با اشاره به ظرفیتها و ویژگیهای شهرستان گلپایگان تصریح کرد: گلپایگان به دلیل موقعیت جغرافیایی، جمعیتی و فاصله از مراکز درمانی بزرگ، به تقویت زیرساختهای بهداشتی و درمانی و افزایش سهم خود از خدمات بیمهای نیاز دارد و این موضوع باید در سیاستگذاریهای بیمه سلامت دیده شود.
وی با تأکید بر اینکه همراهی دستگاههای اجرایی با سیاستهای دولت در حوزه سلامت یک ضرورت است، خاطرنشان کرد: انتظار داریم بیمه سلامت با همافزایی بیشتر با دانشگاه علوم پزشکی و مجموعه وزارت بهداشت، در تأمین پزشک، پوشش دارویی، حمایت از بیماران خاص و کاهش سهم پرداختی از جیب مردم، اقدامات مؤثرتری در گلپایگان انجام دهد.
فرماندار گلپایگان همچنین با اشاره به مراجعات متعدد اقشار مختلف برای پیگیری مشکلات بیمهای، گفت: هرگونه تسهیل در روند ارائه خدمات بیمه سلامت، شفافسازی فرایندها و کاهش بروکراسی اداری میتواند سرمایه اجتماعی نظام سلامت را در بین مردم این شهرستان افزایش دهد.
رضایی در پایان ضمن قدردانی از حضور مدیرعامل بیمه سلامت و توجه به مسائل شهرستان، ابراز امیدواری کرد با پیگیریهای انجام شده، بخشی از مشکلات درمانی و بیمهای مردم گلپایگان در آینده نزدیک مرتفع شود و شاهد رضایتمندی بیشتر شهروندان از نظام سلامت و بیمهای کشور باشیم.
