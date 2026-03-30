۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۲۲

ناصحی: اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک ادامه دارد

ساری - مدیرعامل بیمه سلامت ایران از تداوم اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک خبر داد و افزود: این طرح به‌صورت سراسری در حال اجرا است و خدمات دارویی و درمانی بدون مشکل ارائه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی ناصحی عصر دوشنبه در جلسه شورای مدیران ادارات بیمه سلامت مازندران با بیان اینکه مأموریت اصلی این سازمان تأمین پوشش بیمه‌ای و منابع مالی برای بیمه‌شدگان است، گفت: هدف ما ارائه خدمات درمانی با کیفیت مناسب و کاهش هزینه‌های مستقیم مردم در حوزه سلامت است.

وی با اشاره به وضعیت پوشش بیمه‌ای در استان مازندران افزود: این استان از شرایط مطلوبی در حوزه پوشش بیمه‌ای برخوردار است و در مناطق روستایی، اغلب افرادی که تحت پوشش سایر بیمه‌ها نیستند، از خدمات بیمه سلامت بهره‌مند هستند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: در حال حاضر اقشار مختلف جامعه در سراسر کشور تحت پوشش این سازمان قرار دارند و خدمات بیمه‌ای در گستره وسیعی ارائه می‌شود.

ناصحی تأمین به‌موقع منابع مالی را از اولویت‌های این سازمان دانست و اظهار داشت: تلاش می‌کنیم پرداخت‌ها به مراکز درمانی و طرف‌های قرارداد بدون تأخیر انجام شود تا روند خدمت‌رسانی دچار اختلال نشود.

وی با اشاره به راه‌اندازی صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج تصریح کرد: این اقدام یکی از برنامه‌های مهم در حمایت از بیماران است و در سال جاری نیز برنامه‌ریزی‌های لازم برای تقویت این بخش انجام شده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با تأکید بر اجرای نظام ارجاع گفت: با تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده، این نظام می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت هزینه‌های درمانی و بهبود ارائه خدمات داشته باشد.

ناصحی همچنین از تداوم اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک خبر داد و افزود: این طرح به‌صورت سراسری در حال اجرا است و خدمات دارویی و درمانی بدون مشکل ارائه می‌شود.

وی با اشاره به پوشش خدمات ناباروری و توانبخشی اظهار داشت: با توجه به سیاست‌های جمعیتی، تلاش شده است منابع لازم برای این خدمات تأمین شود تا مردم با مشکل مواجه نشوند.

کد مطلب 6787381

