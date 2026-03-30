به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی ناصحی عصر دوشنبه در جلسه شورای مدیران ادارات بیمه سلامت مازندران با بیان اینکه مأموریت اصلی این سازمان تأمین پوشش بیمه‌ای و منابع مالی برای بیمه‌شدگان است، گفت: هدف ما ارائه خدمات درمانی با کیفیت مناسب و کاهش هزینه‌های مستقیم مردم در حوزه سلامت است.

وی با اشاره به وضعیت پوشش بیمه‌ای در استان مازندران افزود: این استان از شرایط مطلوبی در حوزه پوشش بیمه‌ای برخوردار است و در مناطق روستایی، اغلب افرادی که تحت پوشش سایر بیمه‌ها نیستند، از خدمات بیمه سلامت بهره‌مند هستند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: در حال حاضر اقشار مختلف جامعه در سراسر کشور تحت پوشش این سازمان قرار دارند و خدمات بیمه‌ای در گستره وسیعی ارائه می‌شود.

ناصحی تأمین به‌موقع منابع مالی را از اولویت‌های این سازمان دانست و اظهار داشت: تلاش می‌کنیم پرداخت‌ها به مراکز درمانی و طرف‌های قرارداد بدون تأخیر انجام شود تا روند خدمت‌رسانی دچار اختلال نشود.

وی با اشاره به راه‌اندازی صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج تصریح کرد: این اقدام یکی از برنامه‌های مهم در حمایت از بیماران است و در سال جاری نیز برنامه‌ریزی‌های لازم برای تقویت این بخش انجام شده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با تأکید بر اجرای نظام ارجاع گفت: با تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده، این نظام می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت هزینه‌های درمانی و بهبود ارائه خدمات داشته باشد.

ناصحی همچنین از تداوم اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک خبر داد و افزود: این طرح به‌صورت سراسری در حال اجرا است و خدمات دارویی و درمانی بدون مشکل ارائه می‌شود.

وی با اشاره به پوشش خدمات ناباروری و توانبخشی اظهار داشت: با توجه به سیاست‌های جمعیتی، تلاش شده است منابع لازم برای این خدمات تأمین شود تا مردم با مشکل مواجه نشوند.