به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز دوشنبه در مراسم تقدیر از معلمان نمونه استان خوزستان با بیان اینکه هر قدر بیشتر به یاد شهدا باشیم در مسیر حق بهتر و قاطعانه‌تر عمل خواهیم کرد، اظهار کرد: شهید سلیمانی کسی بود که هم حقیقت دنیا را شناخت و هم حقیقت آخرت را. دنیا فرصت گرانبهایی است که خداوند در اختیار ما قرار داده اما دید اخروی می‌تواند راست ببیند و غرور و خطا را از انسان دور کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تفاوت بنیادین تفکر مادی و الهی تصریح کرد: تفکر مادی و دنیاگرا، تفکر امثال صدام بعثی است. وقتی آمریکا به عراق حمله کرد، صدام رفت پنهان شد و در نهایت با ذلت از درون یک سوراخ بیرون آمد اما همین را قیاس کنید با رهبر حکیم و فرزانه انقلاب که وقتی توصیه امنیتی برای رفتن به پناهگاه به ایشان شد، با صلابتی مثال‌زدنی مخالفت کردند و همچون مسافری که چمدانش را بسته، نشست، قرآن تلاوت کرد و به ملکوت اعلی عروج کرد.

استاندار خوزستان تأکید کرد: این یعنی درس شهامت، درس غیرت، درس حریت، درس آزادگی و درس ایمان به معنای واقعی کلمه؛ درس جهاد فی‌سبیل‌الله. امروز به فضل خداوند متعال و به برکت ایستادگی نیروهای مسلح و مردم ما، دشمنان به ما کمک کردند که رونمایی جدیدی از جمهوری اسلامی به عمل آید.

وی افزود: اکنون دنیا، مردم ایران را به عنوان مردمی آزاده که زیر بار حرف زور نمی‌روند و می‌خواهند مستقل باشند و بر پای خود بایستند، می‌شناسد. ما یک ملت باستانی با هفت هزار سال تاریخ، یک ملت کهن، متمدن و معتقد هستیم که اسلام را با آغوش باز پذیرفت. ایران اسلامی، کانون عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت و سرزمین مقاومت است.

موالی‌زاده خطاب به معلمان حاضر در مراسم گفت: شما پیش‌آهنگان مقاومت بوده‌اید و درس مقاومت را به دانش‌آموزان، اطرافیان، خانواده و هر کس که با شما در ارتباط بوده، چه به صورت نظری و چه عملی آموخته‌اید. نزدیک به هفتاد روز است که مردم ایران اینگونه ایستاده‌اند و این واقعاً باعث افتخار است و نقش شما در این میان بسیار برجسته بوده است.

استاندار خوزستان بیان کرد: جامعه فرهنگیان همواره محترم بوده و هیچ دوره‌ای نبوده که ارادت مردم نسبت به معلمان کاهش پیدا کند. این به لحاظ سلامت شماست، به لحاظ تعهد کاری شماست و به لحاظ عظمت روحی شماست. من صمیمانه از زحمات فرد فرد فرهنگیان عزیز چه آنها که بازنشسته شدند و چه آنها که مشغول به کار هستند، تشکر و قدردانی می‌کنم.