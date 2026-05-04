۲۰۲ پرونده قصاص نفس در استان به مصالحه انجامید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقانی با قدردانی از سران طوایف و عشار، معتمدین و بزرگان مناطق و صلحیاران، اظهار کرد: مردم استان خوزستان همواره در نوع دوستی و ایجاد آشتی و صلح در پروندههای مختلف پیشرو بودهاند و این امر در جامعه پرتلاش و خستگیناپذیر صلحیاران استان قابل رویت است.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر قوه قضائیه پویشهایی را در همین راستا راهاندازی کرده است که سال گذشته هشت پویش در استان اجرایی شد و باتوجه به اعتقادات راسخ مردم استان، بخش قابل توجهی از این گذشتها در همین راستا و به حرمت بزرگانی که پویشها به نام آنان نامگذاری شده است، محقق شده است.
دهقانی بیان کرد: قصاص حق اولیای دم است اما بخشش کرامتی است که خداوند شامل حال همگان نمیکند و موجب تصفیه روح افراد میشود. از سوی دیگر پس از هر بخشش، کینهها و کدورتها به شکل چشمگیری کاهش و روابط اجتماعی بهبود مییابد.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: سال گذشته از ۱۳۰ هزار و ۴۱۱ پرونده قابل سازش در استان، ۴۶ هزار و ۷۱۶ فقره معادل ۳۶ درصد آن به سازش ختم شده است.
وی همچنین از مصالحه در یک هزار و ۹۱۸ پرونده کلان مالی، یک هزار و ۹۰۵ پرونده نزاع دسته جمعی، یک هزار و ۷۳۷ پرونده اختلاف ملکی، دو هزار و ۴۴ پرونده اختلاف خانوادگی و دو هزار و ۶۲ پرونده اختلاف عشایری طیهمین مدت در استان خبر داد.
دهقانی گفت: راهاندازی شعب تخصصی در استان، یکی دیگر از اقدامات شوراهای حل اختلاف در سال گذشته بود که در این مدت، ۲۸ شعبه جدید راهاندازی و مقدمات راهاندازی پنج شعبه دیگر نیز فراهم شده است. همچنین برای تشکیل ۱۵ شعبه جدید دیگر نیز مجوزهای لازم اخذ شده است.
وی ادامه داد: این شعب به صورت تخصصی و با حضور متخصصینی از اصناف تشکیل میشود و سال گذشته یک هزار و ۹۳۳ پرونده صنفی به سازش ختم شده است.
تشکیل ۲۵۸ هیئت صلح در مساجد استان
رئیس شوراهای حل اختلاف استان خوزستان نیز از تشکیل ۲۵۸ هئیت صلح مساجد در استان خبر داد و گفت: این هیئتها که با حضور اقشار مختلف و متدین مردم مدیریت میشود، نقش قابل توجهی در تحکیم روابط میان ساکنین محلهها و مناطق دارد. ضمن اینکه اقدامات آموزش مسائل حقوقی نیز یکی از برنامههای مهم این هیئتهاست.
حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی افزود: یکی دیگر از اقدامات شوراهای حل اختلاف استان، راهاندازی هیئتهای صلح در کلانتریهاست که به همت ۸۳ هیئت صلح مددکاری مستقر در کلانتریهای استان، ۱۷۶۳ پرونده در سال گذشته، منتهی به صلح و سازش شده است.
