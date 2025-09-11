  1. استانها
  2. خوزستان
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۵۲

سازش در پرونده ۴۰ میلیارد تومانی در شورای حل اختلاف دزفول

سازش در پرونده ۴۰ میلیارد تومانی در شورای حل اختلاف دزفول

اهواز - رئیس حل اختلاف استان خوزستان گفت: با بهره‌گیری از پویش «به عشق امام حسن مجتبی (ع) می‌بخشم»، یک پرونده ۴۰ میلیارد تومانی در شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف شهرستان دزفول مختومه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در اجرای پویش «به عشق امام حسن مجتبی علیه السلام می‌بخشم» در شورای حل اختلاف دزفول، پرونده‌ای که با موضوع مطالبه وجه ۴۰ میلیارد تومان ناشی از اختلاف ملکی در جریان بود، با تلاش و پیگیری اعضای شعبه ۱۲ و با توافق در پرداخت پنج میلیارد تومان با سازش و مصالحه بین طرفین، مختومه شد.

وی بیان کرد: این پویش با هدف ترویج فرهنگ عفو، گذشت، همدلی و کاهش تنش‌های اجتماعی راه‌اندازی شده و از مردم و شاکیان دعوت می‌شود تا با یاد و حرمت امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت، طعم خوش بخشش و گذشت را تجربه کنند.

رئیس حل اختلاف استان خوزستان ضمن تقدیر از اعضای شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف شهرستان دزفول، گفت: فلسفه وجودی شوراهای حل اختلاف ایجاد آرامش و ترویج و توسعه اصلاح ذات البین و فرهنگ صلح و سازش در جامعه است.

کد خبر 6586408

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها