سازش در پرونده ۴۰ میلیارد تومانی در شورای حل اختلاف دزفول

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در اجرای پویش «به عشق امام حسن مجتبی علیه السلام می‌بخشم» در شورای حل اختلاف دزفول، پرونده‌ای که با موضوع مطالبه وجه ۴۰ میلیارد تومان ناشی از اختلاف ملکی در جریان بود، با تلاش و پیگیری اعضای شعبه ۱۲ و با توافق در پرداخت پنج میلیارد تومان با سازش و مصالحه بین طرفین، مختومه شد.

وی بیان کرد: این پویش با هدف ترویج فرهنگ عفو، گذشت، همدلی و کاهش تنش‌های اجتماعی راه‌اندازی شده و از مردم و شاکیان دعوت می‌شود تا با یاد و حرمت امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت، طعم خوش بخشش و گذشت را تجربه کنند.

رئیس حل اختلاف استان خوزستان ضمن تقدیر از اعضای شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف شهرستان دزفول، گفت: فلسفه وجودی شوراهای حل اختلاف ایجاد آرامش و ترویج و توسعه اصلاح ذات البین و فرهنگ صلح و سازش در جامعه است.