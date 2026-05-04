به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس برنامههای ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی، تأمین کودهای شیمیایی یارانهای بر عهده این شرکت است که حدود ۸۰ درصد آن را کود اوره تشکیل میدهد و بهطور کامل از تولیدات داخلی تأمین میشود.
وی افزود: ۲۰ درصد باقیمانده نیاز کودی کشور شامل کودهای فسفاته و پتاسه است که در سبد مصرفی کشاورزان نقش مهمی ایفا میکند.
محمدی با اشاره به افزایش نرخ پنج نوع کود پرمصرف در سال جاری اظهار کرد: بر اساس ابلاغیه معاون وزیر و جانشین رئیس کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی، قیمت هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی این کودها تعیین و اعلام شده است.
به گفته وی، قیمت هر کیسه ۵۰ کیلویی کود سوپر فسفات تریپل ۷۱ میلیون و ۶۰۸ هزار و ۳۰۰ ریال، سوپر فسفات ساده ۳۳ میلیون و ۶۹۷ هزار و ۲۰۰ ریال، فسفات ۲۵ درصد ۵۰ میلیون و ۶۰۷ هزار و ۳۰۰ ریال، سولفات پتاسیم ۶۸ میلیون و ۴۸۴ هزار و ۸۰۰ ریال و کلرور پتاسیم ۴۶ میلیون و ۶۸۱ هزار ریال تعیین شده است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به عوامل مؤثر بر افزایش قیمتها گفت: تحولات و تنشهای بینالمللی، بهویژه در حوزه انرژی و زنجیره تأمین کالاهای اساسی، موجب نوسانات قیمتی در بازار جهانی شده و افزایش نرخ کودهای فسفاته و پتاسه نیز تحت تأثیر همین شرایط است.
وی تأکید کرد: با وجود افزایش قیمتها، هیچگونه اختلالی در روند تأمین و توزیع کود در استان ایجاد نشده و این نهادهها بهطور مستمر از کارخانههای تولیدی داخل کشور به گلستان حمل و در اختیار کشاورزان قرار میگیرد.
محمدی با بیان اهمیت مصرف بهینه کودها افزود: استفاده همزمان از کودهای پتاسه و فسفاته در کنار کودهای آلی و زیستی و رعایت اصول فنی و زراعی، میتواند به افزایش قابل توجه تولید محصولات زراعی و باغی منجر شود و در نهایت به بهبود درآمد کشاورزان و تقویت امنیت غذایی کشور کمک کند.
وی همچنین بر اهمیت استفاده از کودهای آلی و زیستی تأکید کرد و گفت: این نوع کودها علاوه بر کاهش تجمع نیترات و مواد شیمیایی در محصولات، موجب بهبود کیفیت و ارزش غذایی محصولات کشاورزی شده و با تقویت فعالیتهای زیستی خاک، به افزایش حاصلخیزی و کاهش وابستگی به کودهای شیمیایی کمک میکنند.
مدیر شرکت خدمات حمایتی جهاد کشاورزی گلستان خاطرنشان کرد: کودهای زیستی با دارا بودن میکروارگانیسمهای مفید، نقش مؤثری در آزادسازی عناصر غذایی بهویژه فسفر قابل جذب برای گیاهان داشته و در بهبود ساختار و سلامت خاک بسیار مؤثر هستند.
