کشف ۱۶ تُن کود شیمیایی قاچاق و پلمب انبار غیرمجاز در بابل

سید رحیم شهیدی پور در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: با تلاش مشترک دستگاههای نظارتی شهرستان بابل، ۱۶ هزار و ۲۵۰ کیلوگرم انواع کود شیمیایی یارانهای قاچاق کشف و ضبط و یک مرکز دپوی غیرمجاز پلمب شد.
وی با بیان این که عملیات با هدف جلوگیری از سوءاستفاده در شبکه توزیع نهادههای کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان انجام گرفت، گفت:این عملیات با همکاری واحد بازرسی و نظارت بر محصولات کشاورزی این مدیریت، نماینده اداره تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی و سایر دستگاههای نظارتی شهرستان انجام شد.
شهیدی پور اعلام کرد: پس از شناسایی محموله قاچاق و هماهنگی با مراجع قضایی، تیمهای اجرایی وارد عمل شده و ضمن پلمب محل نگهداری، محموله ضبط و فرآیند بررسی و پیگیریهای قانونی آغاز شد. وی افزود که این اقدام در راستای جلوگیری از توزیع غیرقانونی نهادههای کشاورزی و مقابله با تخلفات احتمالی صورت گرفته است.
مدیر جهاد کشاورزی بابل با قدردانی از همکاری مؤثر دستگاههای نظارتی تأکید کرد که پیگیری پروندههای مرتبط با قاچاق نهادههای کشاورزی با جدیت ادامه خواهد داشت و با متخلفان طبق قانون برخورد میشود.
وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله احتکار یا قاچاق، موضوع را به واحد بازرسی و تنظیم بازار جهاد کشاورزی اطلاع دهند یا با شمارههای ۱۳۵ و ۱۲۴ تماس بگیرند.
