به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی آمریکایی سی‌ان‌ان در گزارشی نوشت: رانندگان شهر نیویورک از افزایش قیمت بنزین ابراز نارضایتی کرده‌اند و به این شبکه گفته‌اند که جنگ علیه ایران باعث فشار اقتصادی در جایگاه‌های سوخت شده است.

جف اولسون یکی از این شهروندان ناراضی به سی ان ان گفت: «اینکه ما درگیر یک جنگ احمقانه شده‌ایم، به‌نظر من به‌طور مستقیم روی هزینه همه چیز تأثیر گذاشته است. ما فقط مقدار کمی بنزین در هر بار می‌زنیم به این امید که قیمت‌ها به‌زودی دوباره کاهش پیدا کنند.»

بر اساس این گزارش، روز یکشنبه میانگین ملی قیمت بنزین به ۴.۴۵ دلار در هر گالن رسید که نسبت به زمان آغاز جنگ نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشته است.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد.

ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.