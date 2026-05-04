۹۰۰ هکتار از شالیزارهای بهشهر نشاکاری شد

حسنی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حوزه عمل دهستان کوهستان ۲ بانک نشای مجوزدار فعال است که در مجموع حدود ۷۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری را تحت پوشش تأمین نشای استاندارد و به‌موقع قرار می‌دهد.

وی افزود: علاوه بر این، ۴ بانک نشای سنتی نیز در این دهستان فعالیت دارند که حدود ۲۰۰ هکتار از شالیزارها را پوشش می‌دهند و به این ترتیب، مجموعاً حدود ۹۰۰ هکتار از اراضی برنج‌کاری از خدمات بانک‌های نشا بهره‌مند می‌شوند.

حسنی با اشاره به اهمیت بانک‌های نشا در مدیریت به‌موقع نشاکاری و یکپارچه‌سازی عملیات کشت تصریح کرد: فعالیت این واحدها نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، مدیریت بهتر زمان نشاکاری و تأمین نشای سالم و یکنواخت برای شالیکاران دارد و بازدیدهای میدانی مستمر با هدف رصد وضعیت تولید نشا، کیفیت، رعایت اصول فنی و پاسخگویی به مسائل و نیازهای بهره‌برداران انجام می‌شود.

وی در پایان بر ضرورت توسعه و تقویت بانک‌های نشای مجوزدار، ارتقای سطح کیفی تولید نشا و افزایش بهره‌گیری شالیکاران از ظرفیت‌های این واحدها تأکید کرد و گفت: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر با برنامه‌ریزی‌های ترویجی و نظارتی، از فعالیت این مراکز حمایت کرده و تلاش می‌کند تا زمینه بهبود عملکرد و کاهش ریسک کشت برنج برای بهره‌برداران فراهم شود.