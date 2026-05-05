واشنگتن پست: میزان نارضایتی از ترامپ به سطحی بی سابقه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست با استناد به نتایج نظرسنجی موسسه ایپسوس گزارش داد میزان نارضایتی آمریکایی‌ها از عملکرد دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به ویژه به دلیل حمله به ایران و بالا رفتن هزینه‌های زندگی در این کشور به ۶۲ درصد رسیده است که این رقم بالاترین سطح در هر دو دوره ریاست جمهوری وی محسوب می شود.

بسته شدن تنگه هرمز در نتیجه تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، هزینه های زندگی در بیشتر نقاط جهان را افزایش داده است.

دولت های مختلف برای کاهش هزینه ها، بسیاری از خدمات رایگان را تعطیل و کارکنان را ملزم به دورکاری کرده اند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که این شرایط می تواند به شکستی تاریخی برای جمهوری خواهان در انتخابات میاندوره ای ماه نوامبر کنگره منجر شود.