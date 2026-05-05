به گزارش خبرگزاری مهر، سایت شبکه الجزیره در گزارشی به تحولات نخستین روز طرح ادعایی ترامپ در قبال تنگه هرمز پرداخت و نوشت: اولین روز طرح «عملیات آزادی» که توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام شد با شک و ابهاماتی همراه بود و هیچ نشانه‌ای از «آزادسازی» وعده داده شده کشتی‌های سرگردان در تنگه حیاتی هرمز دیده نشد. برآوردها نشان می‌دهد که از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۶۶ روز قبل، صدها کشتی در تنگه هرمز متوقف شده اند.

در ادامه این گزارش آمده است، تحلیلگران در خصوص اثربخشی طرح ادعایی ترامپ شک و تردیدهایی را مطرح کرده و چارچوب آن را نامشخص توصیف کرده اند. روز گذشته تهران اعلام کرد که به سمت یک کشتی جنگی که قصد عبور از تنگه را داشت، تیرهای هشدار شلیک کرده است. واشنگتن نیز این موضوع را رد کرده است.

بر اساس این گزارش، ترامپ روز گذشته مدعی شد که نیروهای آمریکایی هفت قایق ایرانی را هدف قرار دادند اما ایران این موضوع را رد کرد. همچنین گزارش‌ها در مورد تعداد کشتی‌هایی که از این تنگه عبور کرده‌اند متناقض است. سنتکام مدعی شده دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا با موفقیت از تنگه هرمز عبور کردند.

داده‌های پلتفرم MarineTraffic نشان می دهد که تنها یک نفتکش، یک کشتی کوچک حامل گاز مایع (LPG) که تحت تحریم است، به همراه تعداد انگشت‌شماری کشتی باری از تنگه هرمز عبور کرده اند. به گزارش رویترز، هیچ نفتکش یا کشتی تجاری دیگری در صف عبور مشاهده نشده است. ایران نیز اعلام کرد که هیچ کشتی عبور نکرده و ادعای آمریکا بی اساس است.

گروه کشتیرانی آلمانی هاپاگ-لوید نیز اعلام کرد که عبور کشتی‌هایش از تنگه هرمز به دلیل عدم شفافیت در مورد عبور ایمن همچنان غیرممکن است. وال استریت ژورنال به نقل از یک مالک اروپایی که چهار کشتی‌اش در خلیج فارس پهلو گرفته نوشت: قبل از اینکه کشتی‌های ما بتوانند حرکت کنند، باید آتش‌بس قطعی برقرار شود. شورای دریانوردی بین‌المللی و دریای بالتیک (BIMCO) اعلام کرد که وضعیت کلی امنیتی در تنگه هرمز بدون تغییر باقی مانده است. از آغاز جنگ تاکنون تنها ۳۴۲ کشتی از تنگه عبور کرده‌اند، در حالی که پیش از آن، طبق داده‌های کشتی رانی روزانه ۱۰۰ کشتی از آن عبور می‌کردند.

سی‌ان‌ان نیز به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه کره جنوبی گزارش داد که روز دوشنبه انفجار و آتش‌سوزی در یک کشتی مرتبط با کره جنوبی در تنگه هرمز رخ داد. وی درباره علت انفجار و آتش‌سوزی اظهار داشت که هنوز مشخص نیست و توضیح داد که دولت در حال بررسی جزئیات آن است.

هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه طرح ترامپ به اهداف خود دست پیدا می کند وجود ندارد. تحلیلگران می‌گویند که این طرح بیانگر محدود شدن اهداف اعلامی آمریکا در جنگ علیه ایران است. جاناتان هکت، بازنشسته نیروی دریایی آمریکا تاکید می کند: در آغاز این درگیری، اهداف اعلام شده تغییر نظام و از بین بردن قابلیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران بود. اما این اهداف اکنون به سمت باز کردن تنگه هرمز سوق پیدا کرده است.

هکت در مورد اینکه آیا آمریکا برای اجرای طرح ترامپ منابع کافی دارد یا خیر، ابراز تردید کرد و گفت: فقط حدود ۱۲ کشتی نیروی دریایی وجود دارد که قادر به اجرای این طرح است. قبل از جنگ، روزانه بیش از ۱۰۰ کشتی از تنگه عبور می‌کردند. این طرح به سادگی امکان‌پذیر نیست. تحلیلگران معتقدند که این طرح ترامپ ممکن است با هدف تثبیت بازارهای جهانی مطرح شده باشد. چرا که با وجود آتش‌بس قیمت نفت همچنان در حال افزایش است.