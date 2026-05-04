۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۱۳

نماینده کنگره: ما آمریکایی‌ها در حال پرداخت بهای جنگ ترامپ هستیم

نماینده کنگره آمریکا با انتقاد از ادعای مضحک رئیس جمهور آمریکا درباره پایان تجاوز به ایران اعلام کرد: ما آمریکایی‌ها در حال پرداخت بهای جنگ ترامپ هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «سی ان ان»، «پت رایان» (Pat Ryan) نماینده کنگره آمریکا با انتقاد از ادعای مضحک دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره پایان تجاوز به ایران با انتشار تصاویری در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس گفت: آن ها (اعضای کابینه و ترامپ) مزخرف می گویند که جنگ تمام شده است.

نماینده کنگره آمریکا اضافه کرد: واقعیت‌های میدانی و هزینه‌های آن همچنان ادامه دارد. بیش از ۵۰ هزار نیروی نظامی در منطقه مستقر شده‌ اند و میلیاردها دلار تجهیزات نظامی به کار گرفته شده است. قیمت بنزین در آمریکا به‌شدت افزایش یافته است.

«پت رایان» اضافه کرد: حتی اگر ترامپ ادعا کند جنگ تمام شده، واقعیت این است که مردم همچنان بهای آن را می‌پردازند.

