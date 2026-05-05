به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی نوشت: با وجود تهدیدهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای نابودی زیرساختهای ایران، به نظر نمیرسد او تمایل زیادی به بازگشت به یک جنگ تمامعیار داشته باشد.
این رسانه صهیونیستی افزود: با این حال، تغییر بنیادینی در مواضع ترامپ رخ نداده است و همچنان تصمیمگیر نهایی خود اوست.
هاآرتص به افزایش تنش ها در منطقه خلیج فارس پس از اعلام طرح آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز اشاره کرد و افزود: تنها با یک تصمیم، ترامپ بهطور قابلتوجهی سطح تنش در خلیج فارس را افزایش داده است. در حال حاضر، تداوم آتشبس میان آمریکا و ایران بار دیگر به میزان خویشتنداری طرفین وابسته شده؛ وضعیتی که میتواند بهطور مستقیم بر تل آویو نیز تأثیر بگذارد.
سایت شبکه الجزیره نیز در گزارشی به تحولات نخستین روز طرح ادعایی ترامپ در قبال تنگه هرمز پرداخت و نوشت: اولین روز طرح «عملیات آزادی» که توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام شد با شک و ابهاماتی همراه بود و هیچ نشانهای از «آزادسازی» وعده داده شده کشتیهای سرگردان در تنگه حیاتی هرمز دیده نشد. برآوردها نشان میدهد که از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۶۶ روز قبل، صدها کشتی در تنگه هرمز متوقف شده اند.
