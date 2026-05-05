احتمال افزایش فشار ترامپ بر ناتو در صورت شکست در انتخابات کنگره آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه پولیتیکو در گزارشی نوشت: در صورت شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور ممکن است حمایت از اوکراین را کاهش دهد.

این رسانه آمریکایی به نقل از یک مقام ارشد پنتاگون افزود: در اروپا این نگرانی وجود دارد که در صورت کسب نتایج ضعیف از سوی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، ترامپ ممکن است فشار بر ناتو و اروپا را افزایش داده و حمایت از اوکراین را در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی آمریکا بیش از پیش کاهش دهد.

روزنامه واشنگتن پست گزارش داد کاخ سفید خود را برای شکست احتمالی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای آتی کنگره در نوامبر آماده می کند.

در این گزارش به نقل از منابع رسانه ای آمده است، بخش مشاوره حقوقی کاخ سفید در حال برگزاری جلسات توجیهی برای مسئولان ذی ربط است تا به آنها در مورد نظارت بیشتر کنگره بر نتیجه پیروزی‌ احتمالی دموکرات‌ها در انتخابات راهنمایی دهد.

بر اساس این گزارش، این احساس در دولت آمریکا تقویت می شود که زمان آمادگی برای رویارویی با بدترین سناریوها فرا رسیده است.

قرار است انتخابات میان دوره ای کنگره در تاریخ ۳ نوامبر آتی برگزار و یک سوم اعضای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا مشخص شود.