میثم موسی‌پور کارشناس رسانه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش تجمعات مردمی در شرایط جنگ‌های ترکیبی گفت: در علوم ارتباطات اجتماعی، افکار عمومی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های پدافند نرم محسوب می‌شود. هنگامی که مردم به‌صورت خودجوش و آگاهانه در صحنه حمایت از ارزش‌ها و تمامیت کشور حاضر می‌شوند، در واقع پیام روشنی به دشمن مخابره می‌کنند مبنی بر اینکه ملت بیدار و هوشیار است.

وی افزود: این حضور مردمی کارکردی دوگانه دارد؛ از یک سو موجب تقویت انسجام ملی و همبستگی اجتماعی می‌شود و از سوی دیگر، هزینه‌های جنگ روانی و تبلیغاتی دشمن را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. در ادبیات جامعه‌شناسی سیاسی، از این وضعیت با عنوان «پدافند اجتماعی» یاد می‌شود؛ سپری مبتنی بر اعتماد تاریخی و فرهنگی ملت.

این کارشناس رسانه با تأکید بر نقش فرهنگ ایرانی در شکل‌گیری این همبستگی خاطرنشان کرد: فرهنگ ایرانی ریشه در ارزش‌های عمیق اخلاقی و انسانی دارد؛ مفاهیمی مانند غیرت، وفاداری، مهمان‌نوازی و همیاری که در طول تاریخ، نسل به نسل منتقل شده‌اند. این ارزش‌ها به‌ویژه در بزنگاه‌های بحرانی، خود را به‌صورت انسجام و همدلی اجتماعی نشان می‌دهند و سبب می‌شوند مردم در سخت‌ترین شرایط در کنار یکدیگر بایستند.

وی درباره تأثیر تجمعات مردمی بر محاسبات دشمن گفت: در جنگ‌های شناختی، دشمن تلاش می‌کند با القای واگرایی و تضعیف روحیه اجتماعی، جامعه را دچار تردید کند. اما حضور گسترده مردم در صحنه‌های عمومی، این تصویرسازی را فرو می‌ریزد. هرچه حضور واقعی مردم پررنگ‌تر باشد، فاصله میان واقعیت اجتماعی و روایت رسانه‌های معاند بیشتر شده و همین مسئله موجب سردرگمی و فرسایش اطلاعاتی دشمن می‌شود.

موسی‌پور به مفهوم «ناتوی رسانه‌ای» اشاره کرد و یادآور شد: ناتوی رسانه‌ای به شبکه‌ای از رسانه‌ها و پلتفرم‌های هماهنگ گفته می‌شود که با اهداف سیاسی و روانی مشترک فعالیت می‌کنند. این جریان با بهره‌گیری از تکنیک‌هایی مانند دستور کارگذاری و چارچوب‌بندی خبری، تلاش می‌کند رویدادها را به‌گونه‌ای خاص تفسیر کرده و میان مردم و حاکمیت شکاف ایجاد کند.

موسی‌پور ادامه داد: تکیه اصلی این جریان بر تحریف گزینشی واقعیت و دستکاری احساسی مخاطب است، اما تجربه تاریخی مردم ایران و شناخت اجتماعی آنان از الگوهای رسانه‌ای، موجب شده بخش قابل توجهی از این عملیات‌ها بی‌اثر شود.

وی با اشاره به سطح آگاهی جامعه ایرانی خاطرنشان کرد: امروز می‌توان گفت جامعه ایران به سطح قابل توجهی از سواد رسانه‌ای اجتماعی دست یافته است. مردم، به‌ویژه نسل جوان، اخبار را از منابع مختلف دریافت و تحلیل می‌کنند و به‌سادگی تحت تأثیر روایت‌های یک‌سویه قرار نمی‌گیرند. این امر نشانه بلوغ ارتباطی و رشد عقل جمعی در جامعه است.

این کارشناس رسانه، در پایان گفت: با تداوم این روند و تعمیق آگاهی عمومی و انسجام اجتماعی، آینده متعلق به جامعه‌ای آگاه، تحلیل‌گر و مشارکت‌جو خواهد بود. فرهنگی که بر پایه عقلانیت، ایمان و همبستگی شکل گرفته، می‌تواند در برابر هر تهدید سخت و نرم ایستادگی کند و مسیر پایداری اجتماعی را تداوم بخشد.