خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در شرایطی که تحولات منطقه‌ای و فشارهای ترکیبی دشمن ابعاد تازه‌ای به خود گرفته، صحنه داخلی ایران نیز شاهد شکل‌گیری پدیده‌ای متفاوت و قابل تأمل است.

حضوری گسترده، خودجوش و مستمر از سوی مردم که در شب‌های جنگ تحمیلی، جلوه‌ای عینی از همبستگی و پایداری ملی را به نمایش گذاشته است.

این حضور، فراتر از یک واکنش مقطعی، به‌عنوان عاملی اثرگذار در تغییر معادلات روانی و راهبردی جنگ مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته است.

بازدارندگی اجتماعی، معادلات جنگ را تغییر داد

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، تحولات اجتماعی شکل‌گرفته در حضور حماسی مردم در خیابان ها برای حمایت از رزمندگان اسلام را فراتر از یک واکنش احساسی دانست و گفت: آنچه در صحنه داخلی ایران در حال وقوع است، یک دگرگونی عمیق در معادلات قدرت و روان‌شناسی جمعی جامعه به شمار می‌آید.

وی ادامه داد: حملات همه‌جانبه دشمن با هدف ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت، با پدیده‌ای غیرمنتظره مواجه شد؛ حضور خودجوش، گسترده و مستمر مردم در خیابان‌ها، به‌ویژه در ساعات شب و در قالب تجمعات و کاروان‌های خودرویی.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس این حضور را عاملی تعیین‌کننده در تغییر معادلات دانست و تصریح کرد: تداوم این همدلی و اتحاد، نه‌تنها یک اولویت اجتماعی، بلکه ضرورتی راهبردی برای تعیین سرنوشت کشور و خنثی‌سازی محاسبات دشمن است.

تداوم حضور مردم، خط پایان جنگ را تغییر می‌دهد

حجت الاسلام ولدان با اشاره به جنگ روانی دشمن گفت: یکی از اهداف اصلی، خلوت‌سازی شهرها و القای حس ناامنی بود، اما حضور مردم در خیابان‌ها، این سناریو را به‌طور کامل ناکام گذاشت. خیابان‌ها از یک فضای صرفاً فیزیکی، به نماد پویایی و استمرار زندگی جمعی تبدیل شدند.

وی ادامه داد: این حضور، عملاً یکی از مهم‌ترین اهرم‌های فشار دشمن یعنی القای ناامنی روانی را خنثی کرده و معابر شهری را به منطقه‌ای امن در برابر نفوذ روانی دشمن تبدیل کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به تجربه جنگ‌های مدرن افزود: پیروزی در جنگ‌های ترکیبی بیش از آنکه به توان نظامی وابسته باشد، به انسجام اجتماعی گره خورده است. در «جنگ رمضان» نیز همزمانی ماه مبارک با تحولات منطقه‌ای، ظرفیت بی‌نظیری برای تقویت همبستگی ملی ایجاد کرده است.

اتحاد ملی، مهم‌تر از قدرت نظامی در جنگ‌های مدرن است

حجت الاسلام ولدان گفت: تجمعات مردمی در سه سطح قابل تحلیل است؛ در سطح اجتماعی، موجب تقویت سرمایه اجتماعی و ترمیم شکاف‌ها می‌شود؛ در سطح عملیاتی، به هماهنگی کمک‌های مردمی و کاهش فشار بر نهادهای رسمی کمک می‌کند و در سطح نمادین، روایتی متفاوت از مقاومت در برابر روایت‌های رسانه‌ای دشمن خلق می‌کند.

وی با اشاره به برهم خوردن محاسبات دشمن گفت: استمرار حضور مردم، چهار محاسبه اصلی دشمن را نقض کرد؛ از جمله تصور کاهش مشارکت با گذر زمان، تخلیه مناطق هدف، ایجاد انفعال اجتماعی و القای انزوای ایران در عرصه رسانه‌ای.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس نقش این حضور را در تعیین سرنوشت جنگ کلیدی دانست و افزود: در منازعات طولانی، آنچه مسیر جنگ را مشخص می‌کند، صرفاً توان نظامی نیست، بلکه اراده و انسجام اجتماعی است که می‌تواند طرف مقابل را به تغییر راهبرد وادار کند.

حجت الاسلام ولدان گفت: این پدیده در سه سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی اثرگذار است؛ از تقویت وحدت ملی گرفته تا ارسال پیام قدرت به بازیگران منطقه‌ای و افزایش هزینه‌های سیاسی و نظامی برای طرف مقابل در عرصه جهانی.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان تصریح کرد: تجمعات شبانه و اتحاد مردمی، یک پدیده مقطعی نیست، بلکه نقشه راهی برای پایداری ملی است. امروز خیابان‌های ایران بیش از هر زمان دیگری به کارگاه تولید قدرت ملی تبدیل شده‌اند و تداوم این مسیر، تضمین‌کننده پیروزی در جنگ اراده‌ها خواهد بود.