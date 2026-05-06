چرا حمله به امارات مهم بود؟/ آمریکا بر سر دو راهی!

عبدالرحیم انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر، حمله ای که روز گذشته به امارات صورت گرفت، فقط ضربه به رژیم آل زاید نبود؛ این عملیات در واقع خنثی کردن محاصره دریایی دشمن آمریکایی علیه ملت ایران بود.

وی ادامه داد: در حالی که آمریکا تلاش می‌کرد محاصره دریایی خود علیه جمهوری اسلامی را هر روز محکم تر کند، همزمان حاکمان ابوظبی می‌کوشیدند با انتقال نفت خود به بندر الفجیره از طریق خط لوله حبشان(خط نارنجی)، تنگه هرمز را دور بزنند! این یعنی کاهش فشار بر آمریکا با تزریق نقت بیشتر، و افزایش فشار بر ایران از طریق محاصره دریایی.

کارشناس مسائل بین الملل گفت: برخی گزارش ها حاکی از آن است که امارات قصد داشته از همین مسیر تا ۵ میلیون بشکه نفت صادر کند، و خروج این کشور از اوپک نیز به این منظور صورت گرفته بود تا بتواند از سقف تعیین شده آن سازمان رها شود و نفت بیشتری را به نفع آمریکا وارد بازار نماید.

انصاری افزود: علاوه بر عملیات‌هایی که علیه بنادر و برخی تاسیسات امارات صورت گرفت، نیروی دریایی سپاه نیز با ترسیم دو خط جدید در دو طرف تنگه هرمز(خطوط تیره)، محدودیت های تردد را تا ورودی دریای عمان گسترش داد. این محدودیت ها حالا فقط منحصر به تنگه هرمز نیست، بلکه با این اقدام امارات اکنون کاملا در محاصره قرار گرفته و نمیتواند نفتی صادر نماید!

وی تصریح کرد: حالا توپ بار دیگر در زمین ایالات متحده آمریکا قرار گرفته و با برقراری معادله جدید در تنگه هرمز، باید تصمیم بگیرد می‌خواهد بین دو اتفاق بد کدام را انتخاب کند؛ یک توافق ‌که بیشتر مطلوب ایران است، یا ادامه جنگی که حاصلی برایش ندارد.