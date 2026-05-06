  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

سناتور روس: زمان حل دیپلماتیک مسائل خاورمیانه فرارسیده است

سناتور روس: زمان حل دیپلماتیک مسائل خاورمیانه فرارسیده است

سناتور روس در واکنش به عقب نشینی آمریکا از طرح ضدامنیتی در تنگه هرمز گفت زمان حل دیپلماتیک مسائل خاورمیانه فرارسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ولادیمیر جباروف، سناتور روس گفت: بدون مشارکت روسیه که روابط خوبی هم با ایران و هم با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس دارد، نمی‌توان بر وضعیت کنونی در خاورمیانه غلبه کرد.

وی با بیان اینکه آمریکا به تنهایی قادر به حل مناقشه نخواهد بود، تاکید کرد که زمان حل دیپلماتیک اوضاع در خاورمیانه فرا رسیده است.

آمریکا در روزهای گذشته قصد داشت در چارچوب طرحی به نام پروژه آزادی، آتش بس با ایران را نقض کرده و به حریم امنیتی ایران در تنگه هرمز تجاوز کند. واکنش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی موجب عقب‌نشینی واشنگتن از این ماجراجویی شد.

کد مطلب 6821769

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها