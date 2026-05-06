سناتور روس: زمان حل دیپلماتیک مسائل خاورمیانه فرارسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ولادیمیر جباروف، سناتور روس گفت: بدون مشارکت روسیه که روابط خوبی هم با ایران و هم با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس دارد، نمی‌توان بر وضعیت کنونی در خاورمیانه غلبه کرد.

وی با بیان اینکه آمریکا به تنهایی قادر به حل مناقشه نخواهد بود، تاکید کرد که زمان حل دیپلماتیک اوضاع در خاورمیانه فرا رسیده است.

آمریکا در روزهای گذشته قصد داشت در چارچوب طرحی به نام پروژه آزادی، آتش بس با ایران را نقض کرده و به حریم امنیتی ایران در تنگه هرمز تجاوز کند. واکنش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی موجب عقب‌نشینی واشنگتن از این ماجراجویی شد.