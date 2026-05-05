هوای اصفهان و ۶ شهر مجاور در وضعیت قرمز و نارنجی است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه‌ سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت با میانگین ۱۴۶ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۵۱، احمدآباد با عدد ۱۸۲، پروین اعتصامی ۱۷۴، رودکی ۱۵۲، زینبیه ۱۷۹، سپاهان‌شهر ۱۶۵، فرشادی ۱۶۵ و کرداباد ۱۷۱ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۱۲۲، بزرگراه خرازی ۱۰۲، دانشگاه صنعتی ۱۰۷، رهنان ۱۲۶، فیض ۱۳۵، بولوار کاوه ۱۱۸ و میرزا طاهر و ولدان ۱۴۷ AQI نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

شاخص هوای خمینی‌شهر، کاشان و سجزی در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در زرین‌شهر، شاهین‌شهر و قهجاورستان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

اداره کل هواشناسی اصفهان روزهای گذشته با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرده بود که طی روزهای سه‌شنیه و چهارشنبه به سبب وقوع ناپایداری‌های جوی همرفتی، احتمال وزش باد شدید و توفان لحظه‌ای همراه با گردوخاک به ویژه در نیمه شمالی و شرقی استان و در برخی نقاط غبار رقیق پیش‌بینی می‌شود.

روز گذشته، بهاروند مدیرکل هواشناسی اصفهان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر علت آلودگی ناگهانی هوای اصفهان را انباشت گرد و خاک عنوان کرد و گفت: اوج شرایط ناپایدار طی امروز سه‌شنبه است و انتظار می‌رود بیشترین انباشت گرد و خاک در سطح استان رخ دهد و به‌دنبال آن شاخص‌های کیفیت هوا در بسیاری از نقاط افزایش یابد.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.